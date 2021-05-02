Microsoft розкрила дату виходу українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде в кінці 2021 / SGC

Як відомо, фанати Сталкера тривалий час не отримують від земляків зі GSC будь-яких відповідей на бентежливі питання. Перший тизер геймплея і ролик з напрацюваннями вже демонструвалися, а інших матеріалів, очевидно, поки не існує – або ж їх просто не хочуть показувати.

Днями в Мережу просочилися документи Microsoft від січня 2021 роки, які призначалися для судового розгляду Epic Games і Apple. Окрім різноманітної інформації про подальші плани компанії, в матеріалах згадується і S.T.A.L.K.E.R. 2.

Судячи з документа, довгоочікуваний шутер планують випустити в четвертому кварталі цього року, тобто в проміжку з жовтня по грудень 2021. В цілому співвідноситься з недавніми заявами актора озвучення Олександра Вілкова, але офіційних даних, зрозуміло, поки немає – можливо, що реліз затримають. Орім того, в документі наголошується, що "Сталкер 2" пробуде консольним ексклюзивом (тобто на Xbox Series і PC) протягом трьох місяців. Раніше розробники не згадували можливість релізу гри на платформах окрім ПК і Xbox.

Представник компанії GSC Game World прокоментував ситуацію наступним чином -"... ми не оголошували дату виходу гри, нічого не змінилося. У нас все добре, розробка йде повним ходом, але дату релізу ми ще не анонсували. Як тільки, так відразу...".

S.T.A.L.K.E.R. 2 реанонсували в середині 2018 року. Офіційної дати релізу у гри поки немає. Тайтл точно вийде на ПК і Xbox Series S/X, при цьому він з першого дня буде доступний в сервісі Xbox Game Pass.