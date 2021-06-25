Microsoft розповіла, які функції і додатки зникнуть з Windows 11

Список зниклих з Windows 11 функцій і додатків / Microsoft

Презентована напередодні ОС Windows 11 отримала чимало поліпшень в інтерфейсі і свіжих функцій, але разом з цим багатьох звичних інструментів система позбудеться. Про найважливіше Microsoft розповіла на своєму сайті.

Наприклад, з системи виріжуть Skype і відключать Internet Explorer, який, попри відсутність переваг у порівнянні з сучасними платформами досі має попит серед бізнес-користувачів для взаємодії зі старими корпоративними вебдодатками.

Чого не буде в Windows 11:

Закріплений на панелі завдань асистент "Кортана";

"Живі плитки "(Live Tiles). За візуально привабливий і динамічний контент тепер відповідає функція віджетів;

Можливість зміни розміру меню "Пуск";

Інструмент "Ножиці", як і раніше, буде доступний, однак старий дизайн і функціональність, доступні в Windows 10, були замінені на взяті з програми, яке раніше називалося Snip & Sketch (захоплення і начерки екрану);

Функція Timeline ("Часова шкала"), що дозволяла повернутися до недавно відкритих документів. Деякі аналогічні функції будуть доступні в Microsoft Edge;

Програми 3D Viewer, OneNote, Paint 3D, Skype (всі вони будуть доступні в магазині Microsoft для ручного завантаження);

Елемент "Люди" з панелі завдань;

Додатки "Новини та інтереси" на панелі завдань (його замінить панель віджетів, де теж будуть новини;

Додатки "Гаманець";

Режим Windows S для версій системи, відмінних від Home ("Домашня"";

Можливість налаштування панелі завдань сторонніми додатками;

Зображення деяких значків в області повідомлень панелі завдань;

Панель математичного введення (можна встановити вручну).

Варто відзначити, що це далеко не фінальний список. Напевно спливе щось ще, оскільки Microsoft обіцяла поділитися численними анонсами безпосередньо перед запуском фінальної версії Windows 11 пізніше цієї осені.

Windows 11 була презентована в ході івенту Microsoft 24 червня. Система відзначиться оновленим дизайном, функцією запуску Android-додатків, вбудованим сервісом MS Teams і прискорювачем завантажень ігор, як на Xbox Series.