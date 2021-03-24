Microsoft веде переговори щодо купівлі популярного геймерського сервісу

Компанія Microsoft хоче купити Discord / The Verge

За даними видання Bloomberg, компанія Microsoft веде переговори про покупку месенджера Discord за більш ніж 10 мільярдів доларів, більш того в переговорах про потенційну угоду бере участь глава Xbox Філ Спенсер.

Втім, співрозмовники видання стверджують, що поки немає 100% впевненості в майбутній угоді. У Discord більше хочуть стати публічною компанією і розмістити цінні папери на біржі, ніж кому-небудь продатися.

За даними джерел видання, угода знаходиться на стадії обговорення, про якісь точні підсумки мови поки не йде. Є також ймовірність, що покупки не буде зовсім і Discord Inc. стане публічною компанією. Інтерес Microsoft викликаний швидше за все великим товариством геймерів в дискорді, також відомо, що з подібною пропозицією до Discord вже зверталися Amazon і Epic Games.

Як зазначає аналітик Bloomberg Меттью Кантерман, покупка Discord дозволить Microsoft модернізувати ігровий напрямок і зрушити акцент у бік надання послуг. При цьому сама соцмережа ще не вважається прибутковою за мірками бізнесу, навіть попри 150 мільйонів користувачів.

Як користуватися Дискордом

Discord - пропрієтарний безплатний месенджер, зарекомендував себе як найкращий засіб зв'язку під час ігор. Вона зручно інтегрується в усі сучасні відеоігри, а велика кількість налаштувань допоможе домогтися ідеальної якості зв'язку. Але Дискорд також можна використовувати та для звичайного спілкування, а можливість демонстрації екрану і відеодзвінків стане в пригоді під час роботи та навчання.

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Крім того, в Discord існує просунута система серверів і каналів. Вона дозволяє зручно розподіляти навчання за класами та групами, а робочий колектив – за поставленими завданнями. Головне, щоб ніхто не відволікся на матч в який-небудь World of Tanks або Counter-Strike: Global Offensive.

Раніше ми повідомляли, що популярна соціальна мережа Twitter створює конкурента Discord і TeamViewer.