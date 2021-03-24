Microsoft ведет переговоры о покупке популярного геймерского сервиса

Компания Microsoft хочет купить Discord / The Verge

По данным издания Bloomberg, компания Microsoft ведет переговоры о покупке мессенджера Discord за более чем 10 миллиардов долларов, более того в переговорах о потенциальной сделке участвует глава Xbox Фил Спенсер.

Тем не менее собеседники издания говорят, что пока нет 100% уверенности в будущей сделке. В Discord больше хотят стать публичной компанией и разместить ценные бумаги на бирже, чем кому-либо продаться.

По данным источников издания, сделка находится на стадии обсуждения, о каких-то точных итогах речи пока не идёт. Есть также вероятность, что покупки не будет вовсе и Discord Inc. станет публичной компанией. Интерес Microsoft вызван скорее всего обширным сообществом геймеров в дискорде, также известно, что с подобным предложением к Discord уже обращались Amazon и Epic Games.

Как отмечает аналитик Bloomberg Мэттью Кантерман, покупка Discord позволит Microsoft модернизировать игровое направление и сдвинуть акцент в сторону предоставления услуг. При это сама соцсеть ещё не считается прибыльной по меркам бизнеса, даже несмотря на 140 миллионов пользователей.

Как пользоваться Дискордом

Discord – проприетарный бесплатный мессенджер, зарекомендовавший себя как лучшее средство связи во время игр. Она удобно интегрируется во все современные видеоигры, а обилие настроек поможет добиться идеального качества связи. Но Дискорд также можно использовать и для обычного общения, а возможность демонстрации экрана и видеозвонков пригодится в работе и учебе.

Читайте такжеDiscord существенно увеличил максимальное количество людей в видеоконференциях

Кроме того, в Discord существует продвинутая система серверов и каналов. Она позволяет удобно распределять обучение по классам и группам, а рабочий коллектив – по поставленным задачам. Главное, чтобы никто не отвлекся на матч в какой-нибудь World of Tanks или Counter-Strike: Global Offensive.

Ранее мы сообщали, что популярная социальная сеть Twitter создает конкурента Discord и TeamViewer.