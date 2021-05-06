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Microsoft вперше перемалює іконки в Windows з часів 95-ї версії

6 травня 2021, 17:54

Очікується, що візуальні зміни з'являться в оновленні під номером 21h2, яке має вийти в жовтні.

Комп'ютер на Windows 10
Microsoft нарешті відмовляється від старих іконок / Windows 10

Корпорація Microsoft нарешті готується до того, аби оновити іконки, які існують в тому чи іншому вигляді ще з часів Windows 95. Цей апдейт повинен стати частиною прийдешньої великої зміни зовнішнього вигляду системи, наміченої на жовтень

Нові іконки дістануться режиму глибокого сну, мережі, пам'яті, флоппі-дисків та ін., пише The Verge. Простіше кажучи, всі ті іконки, які є частиною файлу shell32.dll, будуть нарешті оновлені.

Вся ця робота по поліпшенню візуальної узгодженості Windows є частиною нового дизайну Windows 10 в прийдешньому оновленні, яке проходить під кодовою назвою Sun Valley. Microsoft офіційно не ділилася подробицями змін, запланованих для Sun Valley, але список вакансій, знайдений на початку цього року, натякав, що компанія "глобально видозмінить звичний нам інтерфейс, зробивши його більш продуманим і єдиним".

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Нові і старі значки епохи Windows 95 / The Verge

Крім того, в Sun Valley Microsoft планує переробити меню "Пуск", вбудовані програми і провідник Windows. Деякі зміни також торкнуться повзунків, кнопок і елементів управління. Разом з тим користувачі отримають покращений режим планшета.

Очікується, що докладні відомості про нововведення і зміни оновлення Sun Valley ми дізнаємося під час майбутньої конференції для розробників Build, яка буде проходити пізніше в цьому місяці.

Пізніше на цей рік у Microsoft також запланований реліз Windows 10x – полегшеного варіанту нинішньої Windows 10 для мобільних ПК. Очікується, що "нова вінда" не буде поширюватися окремо, на відміну від звичайної Windows 10 – отримати її в користування можна буде тільки при покупці ноутбука або настільного ПК під її управлінням.

Windows 10
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