Microsoft зайнялася оновленням зовнішнього вигляду Windows 10

У Windows 10 з'явилися помітні зміни / Microsoft

З виходом превью-версії збірки Build 21343, команда Microsoft трохи освіжила зовнішній вигляд стандартного "Провідника" в Windows 10, додавши в нього нові іконки.

У Microsoft вважають, що новий дизайн став більш ілюстративним. Зокрема, якщо раніше іконки "Локальних дисків" та "Кошику" були поверненими, то тепер зображені лицьовою стороною. А ще оновився зовнішній вигляд тек.

Зроблено це з метою полегшення пошуку потрібних програм, а також розв'язання проблеми занадто серйозних розбіжностей в стилі системних іконок. Змін хоч і не так багато, вони лише частина підготовлюваного глобального редизайну "10-ки" під кодовою назвою Sun Valley. Очікується, що компанія глобально видозмінить звичний нам інтерфейс, зробивши його більш продуманим і єдиним.

Що стосується термінів запуску, то, найімовірніше, воно стане доступним широкому колу користувачів як Windows 10 October 2021 Update (21h2) в жовтні цього року.

Раніше ЗМІ вказували, що Windows завжди страждала через розбіжність в стилі іконок, але з 2020 року Microsoft всіляко намагається це виправити. До цього компанія перевела іконки додатків на Fluent Design, а на початку березня представила також єдині іконки для різних елементів інтерфейсу.

Пізніше на цей рік у Microsoft запланований реліз Windows 10x – полегшеного варіанту нинішньої Windows 10 для мобільних ПК. Очікується, що "нова вінда" не буде поширюватися окремо, на відміну від звичайної Windows 10 – отримати її в користування можна буде тільки при покупці ноутбука або настільного ПК під її управлінням.