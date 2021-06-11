Microsoft натякнула на вихід Windows 11 в новому відео

Microsoft натякнула на реліз Windows 11 / Microsoft

Microsoft продовжує натякати на те, що нас чекає абсолютно нова Windows 11. Спочатку глава компанії пообіцяв показати "наступне покоління" Windows, а тепер на офіційному YouTube-каналі з'явився ролик зі звуками включення з минулих версій операційної системи.

В описі його подають як ролик для розслаблення перед прийдешньою великою презентацією. Що показово, тривалість цього медитативного ролика становить ... 11 хвилин.

Якщо пам'ятаєте, на момент запуску Windows 10 в липні 2015 року нам говорили, що "десятка" стане останньою самостійною версією системи і далі виходитимуть тільки великі оновлення. Тобто, або всі ці натяки на число 11 – банальне загравання для залучення максимальної уваги до презентації, або ж майбутнє велике оновлення, яке в Microsoft називають "наступним поколінням Windows" і характеризують як "найбільш значуще за останнє десятиліття" в результаті виявиться Windows 11.

Що відомо про таємниче"наступне покоління Windows"

24 червня о 18:00 за Києвом відбудеться презентація, присвячена операційної системи Windows. Зараз розробники активно працюють над великим оновленням Windows 10 Sun Valley, яке вийде цієї осені. У ньому Microsoft вперше перемалює іконки в Windows з часів 95-ї версії, видозмінить меню "Пуск", вбудовані програми і провідник Windows.

Також корпорація планує поліпшити магазин додатків "Microsoft Store" і додати в нього підтримку Win32-додатків. Це істотно спростить і убезпечить процес установки програм на пристрій.

Крім того, минулого місяця Microsoft підтвердила закриття проєкту "полегшеної" версії ОС Windows 10x для лептопів і неттопів початкового рівня – найвдаліші напрацювання з неї планують перенести в поточні продукти Windows.