УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Мільйони Android-смартфонів опинилися під загрозою злому

7 травня 2021, 14:50

У чіпах Qualcomm виявили критичну вразливість, яка зачіпає близько третини смартфонів на Android у всьому світі.

Qualcomm
У чіпах Qualcomm знайшли критичну вразливість / Check Point Research

В ході останнього дослідження команди Check Point Research була виявлена критична помилка у модемах Qualcomm, яка зачіпає близько третини смартфонів на Android у всьому світі.

Використовуючи уразливість в службі передачі даних, хакери можуть отримати віддалений доступ до модема телефону, а також повідомлень, дзвінків і історії викликів користувача. Повідомляється, що пролом уможливлює завантажити шкідливе ПЗ на пристрій без виявлення його системою безпеки.

Помилка CVE-2020-11292 була знайдена в інтерфейсі модему мобільної станції (MSM), також відомого як QMI – це пропрієтарний протокол, який дозволяє програмним компонентам модему та іншим підсистемам взаємодіяти один з одним. Оскільки подібні чіпи використовувалася ще в епоху 2G, помилка може дійсно зачіпати велику кількість користувачів.

За даними Counterpoint Research, QMI використовується приблизно в 30% смартфонів у всьому світі, а це десятки мільйонів пристроїв. Фахівці Qualcomm вже знають про проблему і підтвердили її наявність. Компанія вживає відповідних заходів.

читайте такожОбережно: новий Android-троян маскується під "оновлення системи"

Раніше Google почала поширювати серед Android-користувачів оновлений магазин Google Play, в якому з'явилася нова функція "Оптимізація установки додатків", що збільшує швидкість завантаження і роботи додатків.

Наприклад, якщо вперше завантажити соціальну мережу, скажімо Facebook, то буде потрібно якийсь час на настройку профілю і пошук друзів, тому Google Play спочатку встановить ці елементи, а вже у фоновому режимі продовжить докачувати частини програми, що відповідають за стрічку і публікації.

Android
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною"Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною" Лікар розповіла, кому не можна їсти редис і заявила про небезпекуЛікар розповіла, кому не можна їсти редис і заявила про небезпеку Високий тиск: лікарі назвали незвичайну ознаку гепертонічного кризуВисокий тиск: лікарі назвали незвичайну ознаку гепертонічного кризу Байден свідомо принижує ПутінаБайден свідомо принижує Путіна Що Зеленський привіз із ПольщіЩо Зеленський привіз із Польщі

Останні новини

15:31
"До порнокар'єри готовий": новий імідж Олександра Усика викликав ажіотаж у Мережі
15:08
ЗМІ дізналися про заклик прем'єра Чехії до ЄС у відповідь на дії Росії Відео
14:47
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра і післязавтра: кому загрожує підла пастка Відео
14:40
У поїзді Київ-Миколаїв пасажирів залило водою через дірявий дах Відео
14:10
Білий піджак - must have для весни-літа 2021: з чим носити Фото Відео
Реклама
14:01
Питання ПДЧ України в НАТО: у Зеленського розкрили плани на саміт Альянсу Відео
13:56
Жодного "червоного" регіону: МОЗ оновило карантинні зони Відео
13:45
COVID-паспорти поки на паузі: в ЄС розповіли, коли ухвалять рішення Відео
13:14
У Путіна вибухнули заявою на адресу США через вимогу щодо Криму Відео
12:59
На Донбасі ЗСУ збили російський безпілотник Фото Відео
12:48
Путін публічно вдав, що Зеленського не існує Відео
12:31
У США зробили заяву про нову угоду з Росією щодо ядерної зброї Відео
12:05
"Мати змусила": українці висміяли студентку, яка потрапила у скандал через Басту Відео
12:05
Летальна зброя для України: Кравчук повідомив, хто протягнув Києву руку допомоги Відео
11:42
Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Відео
11:10
Мінісумки казкової краси - велика модна тенденція 2021 Фото Відео
10:54
Спека, дощі та бурі: синоптик по днях розписав погоду влітку в Україні Відео
10:50
Гороскоп на 8 травня 2021 року для всіх: коли найнебезпечніший час Відео
10:24
"Нацизм - зло": Зеленський зробив заяву в День пам'яті та примирення Відео
10:03
Розлучайтеся! Як змінилося ставлення українців до шлюбу Погляд
Реклама
10:02
Штормове попередження в Києві: столицю накриє сильний вітер, прийдуть заморозки Відео
09:54
У Білому домі показали кулак Росії та пригрозили новими санкціями Відео
09:41
У Дніпрі грабіжник увірвався в будинок і катував дитину до напівсмерті Відео
09:06
Дочка судді, яка назвала українців "бидлом", записала нове відеозвернення Відео
08:49
Україна отримала догану від США Погляд
08:16
Перед вихідними в Україні виявили ще майже 9 тис. хворих на COVID-19 Відео
08:08
Вітренко розповів, за яких умов ціна на блакитне паливо впаде Відео
07:50
Красна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатство Відео
07:30
Вашингтон готовий підставити плече Києву у сфері безпеки - Держдеп Відео
07:15
Дочка Тіни Канделакі засвітила груди у відвертій фотосесії
06:54
У Росії через Україну може вибухнути катастрофа Погляд
06:33
Зруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФ Відео
06:02
Ніч аль-Кадр 2021: традиції і що робити
05:33
Волонтер розповів, що робити з жителями ОРДЛО з паспортами РФ
05:05
Учені знайшли спосіб виявляти важку форму COVID-19 в перший день госпіталізації Відео
04:30
Візит Блінкена в Україну: експерт пояснив сигнал Вашингтона Путіну Відео
03:50
Дипломат розповів, чому Росії загрожує втрата СП-2 через Україну Відео
03:11
Експерт розкрив плани Росії з пошуку води для Криму в Азовському морі Відео
02:18
Українська чемпіонка світу з дзюдо похвалилася ідеальним тілом на інтимному фото
00:55
8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети Відео
Реклама
00:19
Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених Відео
07 травня, п'ятниця
23:57
Кравчук послав до "чортової матері" деяких українських політиків Відео
23:14
Адмірал НАТО зізнався, як Путін може напасти на Україну Відео
22:46
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
22:30
Пожежа на паркінгу в столичному ТРЦ: перші подібності рятувальників Відео
22:19
Степанов попередив про небезпеку: Україну атакує індійський штам COVID-19 Відео
21:53
У Харкові "слуга народу" побив бізнесмена Відео
21:36
Кому світить COVID-сертифікат: у МОЗ назвали головну умову Відео
21:03
Що за свято Красна гірка 2021: дата, традиції і прикмети Відео
20:55
Розробники Back 4 Blood розповіли про систему карт у грі Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти