Час змінити паролі – в Clubhouse стався масовий витік даних

ЗМІ дізналися про витік даних 1,3 млн користувачів Clubhouse / Getty Images

На одному з популярних хакерських форумів опублікована база даних SQL, що містить дані практично півтора мільйона користувачів Clubhouse. Причому завантажити базу може будь-хто безплатно.

Фахівці порталу CyberNews відзначили, що ніякої конфіденційної інформації в списку немає, проте дані можуть бути використані для організації фішингових атак або атак з використанням соціальної інженерії.

Зокрема, в таблиці знаходиться наступна інформація:

ID користувача;

ІМ'Я URL-фотографії;

Ім'я користувача;

Посилання на Twitter;

Посилання на Instagram;

Кількість передплатників;

Кількість людей, на яких підписаний користувач.

Дата створення облікового запису;

Ім'я користувача, який запросив.

Перевірити, чи є ваша електронна пошта серед витоків, можна в спеціальному сервісі порталу Cybernews. Для додаткового захисту рекомендується змінити паролі електронної пошти та облікового запису Clubhouse, а також включити двофакторну аутентифікацію (TFA) там, де вона є.

У випадках, коли пароль буде використовуватися на комп'ютері або довірених мобільних пристроях і зберігатися у зв'язці ключів або в менеджері паролів, краще зробити його повністю випадковим, використовуючи генератор надійних паролів, який допоможе вам у створенні стійких до злому паролів.

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Нагадаємо, що Clubhouse – це золота середина між подкастом, радіо та домашньою вечіркою. У цій соцмережі можна зайти в будь-яку кімнату, послухати розмови, інтерв'ю та обговорення між цікавими людьми на різні теми. Clubhouse можна порівняти з подкастом, тільки якщо це подкаст, куди ви можете включитися в будь-який момент, з додатковим рівнем ексклюзивності.

Про те, чим так привабливий Clubhouse, читайте у нашому матеріалі.