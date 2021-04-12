Время сменить пароли – в Clubhouse произошла массовая утечка данных

СМИ узнали об утечке данных 1,3 млн пользователей Clubhouse / Getty Images

На одном из популярных хакерских форумов опубликована база данных SQL, содержащая данные практически полутора миллионов пользователей Clubhouse. Причем скачать базу может любой желающий бесплатно.

Специалисты портала CyberNews отмечают, что никакой конфиденциальной информации в списке нет, однако данные могут быть использованы для организации фишинговых атак или атак с использованием социальной инженерии.

В частности, в таблице находится следующая информация:

ID пользователя;

Имя URL-фотографии;

Имя пользователя;

Ссылка на Twitter;

Ссылка на Instagram;

Количество подписчиков;

Количество людей, на которых подписан пользователь.

Дата создания аккаунта;

Имя пригласившего пользователя.

Проверить, есть ли ваша электронная почта среди утечек, можно в специальном сервисе портала Cybernews. Для дополнительной защиты рекомендуется сменить пароли электронной почты и аккаунта Clubhouse, а также включить двухфакторную аутентификацию (TFA) там, где она есть.

В случаях, когда пароль будет использоваться на компьютере или доверенных мобильных устройствах и храниться в связке ключей или в менеджере паролей, лучше сделать его полностью случайным, используя генератор надёжных паролей, который поможет вам в создании устойчивых ко взлому паролей.

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Напомним, что Clubhouse – это золотая середина между подкастом, радио и домашней вечеринкой. В этой соцсети можно зайти в любую комнату, послушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент, с дополнительным уровнем эксклюзивности.

О том, чем так привлекателен Clubhouse, читайте в нашем материале.