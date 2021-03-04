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Соцсеть без цензуры: в чем феномен Сlubhouse

Анастасия Кучкина

журналист

4 марта 2021, 09:10

Новая соцсеть Сlubhouse - это некий аналог закрытого клуба по интересам для избранных, которая уже успела наделать много шума в ряде стран мира.

Соцсеть Clubhouse захватывает мир/ Reuters

Вот уже несколько недель подряд в мире набирает популярность Clubhouse – первая соцсеть, в которой пользователи общаются не текстовыми сообщениями или при помощи видео, а голосом.

Впервые Клабхаус, этакий аналог клуба по интересам, стартовал еще год назад, в марте 2020 года и при запуске соцсеть собрала около 1500 пользователей. Но настоящая слава пришла к ней лишь несколько недель назад, когда о соцсети в своем Твиттер-аккаунте упомянул американский миллиардер Илон Маск, обратившись к официальному аккаунту президента РФ Владимира Путина, после чего соцсеть стала активно обсуждаться в Сети и успела собрать более 5 миллионов человек.

Где скачать и как попасть в Clubhouse

Скачать приложение Clubhouse на данный момент могут только пользователи гаджетов на операционной системе IOS, то есть только те, кто пользуется техникой Apple. Для пользователей Android доступ в Clubhouse обещают открыть уже скоро, но не дождавшись доступа, разработчики-энтузиасты уже успели разработать кучу программ и неофициальных приложений, при входе из которых соцсеть блокирует таких гостей "за нарушение в отношении политики спама". Стоит отметить, что пользователям, которые не сильны в английском, придется вооружиться переводчиком, так как соцсеть полностью англоязычная – в нет интерфейса ни на украинском, ни на русском языках.

На данный момент попасть в Clubhouse можно двумя способами.

Самый популярный и наиболее быстрый – найти инвайт (приглашение) у своих друзей или знакомых, которые уже пользуются этой соцсетью. Но тут стоит помнить, что количество таких инвайтов ограничено и так можно пригласить всего несколько человек.

Читайте также"Убийца тиктока и инстаграма". Почему все говорят о Clubhouse и как туда попастьЕще один способ (он же и самый долгий) — самостоятельно скачать приложение и оставить в нем заявку на авторизацию, указав номер телефона, имя и зарезервировав никнейм. В этом случае придется полагаться на волю случая, так как пользователи могут ждать одобрения от системы несколько недель подряд.

В Сети до сих пор продают приглашения в Clubhouse / Скриншот

Интересно, что ранее платформы с бесплатными объявлениями были буквально переполнены предложениями о продаже инвайтов – например, в Украине цена за одно приглашение варьировалась от 150 до 15000 гривен, в то время как на зарубежных площадках цена достигала 800 долларов.

Онлайн-дискуссия в клубе по интересам

Как только прошла регистрация, пользователь может указать свои интересы (техника, политика, общество, языки, здоровье, спорт, искусство и т.д.), в соответствии с которыми система в дальнейшем будет предлагать ему собеседников и чаты (комнаты) для общения.

Пользователь может искать комнаты (чаты) по интересам / Скриншот

В каждой такой комнате в режиме реального времени (любая запись дискуссии запрещена правилами соцсети) идут обсуждения на определенную тему, в которых не может принимать участия более 5 тысяч человек. Пользователь в них может быть как автором беседы (он же – модератор), так и слушателем. Важное отличие Clubhouse от других известных соцсетей – в отсутствии личных сообщений. Чтобы пообщаться с другими пользователями и высказать свое мнение в комнате, пользователь может нажать на значок "Поднять руку", однако, дадут ли ему сказать, будет зависеть от того, предоставит ли ему слово модератор.

Примечательно, что внутри соцсети уже сформировался свой этикет. Например, чтобы не перебивать других спикеров, пользователь, если он хочет что-то сказать, должен сначала помигать микрофоном, дав тем самым сигнал остальным. Кроме того, в вопросах и ответах, если в комнате общается большое количество пользователей, действует порядок очереди. Причем ждать своей очереди, как и в реальной жизни, иногда приходится по несколько часов, при том, что люди из комнаты могут находиться в разных частях земного шара и, соответственно, в разных часовых поясах.

Блокировка по жалобам и комнаты для молчания

Примечательно, что изначально в Clubhouse было больше упора на темы, связанные с шоу-бизнесом, так как в числе первых пользователей там оказались актеры, комики и музыканты, среди которых Эштон Катчер, Джаред Лето, Опра Уинфри, Кевин Харт и другие. Кроме того, в "закрытом клубе" также состоят и создатели других популярных соцсетей, в частности основатели Фейсбука и Телеграма Марк Цукерберг и Павел Дуров, глава корпорации Майкрософт Билл Гейтс, соучредитель Apple Стив Возняк и другие.

Но вскоре, ввиду отсутствия какой-либо цензуры внутри соцсети, пользователи очень скоро начали говорить в ней и о политике. Так, пользователи из Китая стали обсуждать там протесты в Гонконге и отношения Китая с Тайванем, вследствие чего власти КНР заблокировали доступ к соцсети на территории своей страны.

Интересно, что в соцсети попутно с разговорными комнатами стали появляться и так называемые молчаливые комнаты, к которым могут присоединиться, но молчать, тем самым получая возможность отдохнуть от разговоров.

Это же и стало поводом для ряда скандалов, связанных с соцсетью – например, во французском сегменте обсуждали терроризм в Париже и роль мусульман в этих событиях в нелицеприглядном свете, а в российском из-за жалоб пользователей заблокировали аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева сразу после создания им комнаты для обсуждения о несостоявшейся революции в РФ.

К слову, вскоре после этого в России и вовсе стали призывать к блокировке соцсети, так как в ней по ночам "пропадает молодежь".

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