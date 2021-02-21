Как установить Clubhouse на Android: пошаговая инструкция

Как установить Clubhouse на Android / Getty Images

Создатель и бывший разработчик "ВКонтакте" для Android Григорий Клюшников опубликовал на GitHub приложение HouseClub для устройств, работающих на операционной системе Android.

Это неофициальный клиент для стремительно набирающей популярность социальной сети Clubhouse, которая до этого момента существовала только в версии для iOS.

Скачать Clubhouse на Android можно по следующей ссылке. В приложении работают практически все функции оригинала – можно присоединяться к комнатам, "поднимать руку", общаться и просматривать профили. Единственное что – нет уведомлений, а также функции создания и модерации комнат.

По словам самого автора, на разработку приложения ему потребовалось всего полтора дня, а для реализации проекта он использовал API Clubhouse, добытые с помощью реверс-инжиниринга разработчиками другого неофициального Clubhouse-проекта – clubhouse-py. Что важно, приложение по-прежнему работает по системе инвайтов, поэтому после первичной регистрации, вам придётся искать у кого-то приглашение.

Напомним, что Clubhouse – это золотая середина между подкастом, радио и домашней вечеринкой. В этой соцсети можно зайти в любую комнату, послушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент, с дополнительным уровнем эксклюзивности.

О том, чем так привлекателен Clubhouse, читайте в нашем материале.