Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети

Создатели Clubhouse поделились планами по развитию / Vox

Разработчики стремительно набирающей популярность социальной сети Clubhouse в воскресном эфире поделились своими планами по развитию своего сервиса.

В частности, соцсеть смогла нанять больше специалистов для работы в службе поддержки, поэтому отныне будет увеличиваться темп рассмотрения заявок на создание комнат (или так называемых "клубов" для общения.

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время Clubhouse собирается реализовать возможность назначения модераторов и администраторов. Также в соцсети появится новая отметка "репутации пользователя". Новый показатель репутации будет снижаться из-за жалоб или систематичных нарушений правил, а также повышаться в случае активности пользователя.

Что касается ожидаемого режима инкогнито, то его Clubhouse не будет, по крайней мере в обозримом будущем. Представители соцсети объясняют это тем, что выступающие должны знать своих слушателей. Однако планируется введение "тихого режима", который позволит выключать уведомления для подписчиков пользователя.

Также в планах реализация алгоритма, который будет выстраивать ленту на основе интересов пользователя. Кстати, компания наконец-то наняла Android-разработчика, впрочем, появление Clubhouse на Android ожидать придётся долго - компания наняла в этот сегмент пока только одного разработчика.

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Clubhouse – это золотая середина между подкастом, радио и домашней вечеринкой. В этой соцсети можно зайти в любую комнату, послушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент, с дополнительным уровнем эксклюзивности.

О том, чем так привлекателен Clubhouse, читайте в нашем материале.