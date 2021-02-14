Илон Маск подчеркнуто вежливо обратился к Путину и пригласил на разговор

К Путину Маск обратился через твиттер, тэгнув официальный аккаунт Кремля, и опубликовав два поста.
Богатейший человек в мире, основатель SpaceX, глава Tesla Илон Маск обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением. Предприниматель пригласил главу Кремля пообщаться в соцсети Clubhouse.
К Путину Маск обратился через твиттер, тэгнув официальный аккаунт Кремля, и опубликовав два поста. В первом сообщении он поинтересовался, не хочет ли Путин пообщаться с ним в соцсети Clubhouse.
После чего предприниматель написал по-русски, обращаясь к тому же Путину: "Было бы большой честью поговорить с вами".
Кремль пока на предложение Маска не отреагировал.
Отметим, соцсеть для голосового общения Clubhouse была запущена весной 2020 года, а в начале 2021 года стала особенно популярной. Для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.
Приглашение Илона Маска в Украину – о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположенный в Житомире.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что американский изобретатель и предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может приехать в Житомир по приглашению президента Владимира Зеленского и даже создать бизнес в Украине. Бизнесмен может заинтересоваться добычей лития в нашей стране.
Автор: Адриана Бубновская