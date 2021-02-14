Илон Маск подчеркнуто вежливо обратился к Путину и пригласил на разговор

Илон Маск написал Путину сообщение в Twitter / Reuters

Богатейший человек в мире, основатель SpaceX, глава Tesla Илон Маск обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением. Предприниматель пригласил главу Кремля пообщаться в соцсети Clubhouse.

К Путину Маск обратился через твиттер, тэгнув официальный аккаунт Кремля, и опубликовав два поста. В первом сообщении он поинтересовался, не хочет ли Путин пообщаться с ним в соцсети Clubhouse.

После чего предприниматель написал по-русски, обращаясь к тому же Путину: "Было бы большой честью поговорить с вами".

Кремль пока на предложение Маска не отреагировал.

Отметим, соцсеть для голосового общения Clubhouse была запущена весной 2020 года, а в начале 2021 года стала особенно популярной. Для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.

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