В Clubhouse забанили Владимира Соловьева

Владимир Соловьев / канал Россия 1

Администрация социальной сети Clubhouse заблокировала аккаунт одного из главных российских медиапропагандистов Владимира Соловьева. Об этом сообщает Telegram-канал Протесты в мире.

Сообщается, что аккаунт Соловьева заблокировали сразу после запуска комнаты в Clubhouse под названием "Почему не взлетела квир-революция в России?". Беседа Соловьева с пользователями должна была начаться в 17.00 по московскому времени 15 февраля.

Есть информация, что аккаунт журналиста заблокировали после того, как на него в массовом порядке пожаловались другие пользователи Clubhouse.

Сам Соловьев прокомментировал блокировку аккаунта в своем канале в мессенджере Telegram.

"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свобода слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?", ‒ написал он.

Позднее пропагандист дописал в высокомерном тоне в адрес руководства Clubhouse: "Испугались, маленькие".

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Напомним, ранее сообщалось: