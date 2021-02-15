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В Clubhouse забанили Владимира Соловьева

15 февраля 2021, 18:18
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Топовый российский пропагандист Владимир Соловьев так и не успел "окучить" и "засеять" новую аудиторию в динамично развивающейся соцсети Clubhouse.

Соловьев
Владимир Соловьев / канал Россия 1

Администрация социальной сети Clubhouse заблокировала аккаунт одного из главных российских медиапропагандистов Владимира Соловьева. Об этом сообщает Telegram-канал Протесты в мире.

Сообщается, что аккаунт Соловьева заблокировали сразу после запуска комнаты в Clubhouse под названием "Почему не взлетела квир-революция в России?". Беседа Соловьева с пользователями должна была начаться в 17.00 по московскому времени 15 февраля.

Есть информация, что аккаунт журналиста заблокировали после того, как на него в массовом порядке пожаловались другие пользователи Clubhouse.

Сам Соловьев прокомментировал блокировку аккаунта в своем канале в мессенджере Telegram.

"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свобода слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?", ‒ написал он.

Позднее пропагандист дописал в высокомерном тоне в адрес руководства Clubhouse: "Испугались, маленькие".

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Clubhouse — активно набирающая популярность социальная сеть с голосовыми чатами (так называемыми комнатами).
  • 14 февраля известный коммерсант-инноватор (и самый богатый нынче человек на планете) Илон Маск пригласил через Twitter президента России Владимира Путина пообщаться в Clubhouse.
  • В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают очень интересным предложение Маска, но в Кремле сперва нужно понять его суть.
  • Песков также особо отметил, что Владимир Путин официально не использует никаких соцсетей и сам их не ведет.
  • До того портал The Insider со ссылкой на базы Федеральной налоговой службы сообщал, что Владимир Соловьев за 2020 год заработал 52,6 миллиона рублей и, таким образом, является вторым по уровню доходов среди российских пропагандистов.
РосТВ Владимир Соловьев Clubhouse
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