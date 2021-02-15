УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Кремле оценили предложение Маска Путину

15 февраля 2021, 15:17
Прослушать новость
Остановить

По словам Пескова, российской стороне сначала нужно понять, что имел ввиду глава Tesla.

Песков назвал предложение Маска главе РФ интересным
В Кремле назвали предложение Илона Маска Владимиру Путину интересным / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил, что в Кремле считают очень интересным предложение Илона Маска, американского изобретателя и бизнесмена, основателя SpaceX и главы компании Tesla, выдвинутое российскому лидеру относительно общения в Интернете.

Российской стороне сначала нужно понять, что имел ввиду Маск, рассказал спикер, беседуя с журналистами, пишет Медуза.

Песков добавил, что глава РФ не пользуется соцсетями и сам их не ведет.

"Вы знаете, мы сначала хотим разобраться… В целом, это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать…", – сказал пресс-секретарь.

  • Напомним, 14 февраля (отмечался День святого Валентина) Илон Маск в Twitter предложил Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse.
  • Предприниматель написал: "Было бы большой честью поговорить с вами" и тэгнул официальный аккаунт Кремля.

Что такое Clubhouse – главные факты

  • Clubhouse – это социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение, пишет Википедия.
  • Соцсеть была запущена в 2020 году. В конце января ее оценивали в 1 млрд долларов.
  • Clubhouse уже называют "убийцей" других платформ для общения – Instagram и TikTok.
Владимир Путин Дмитрий Песков Илон Маск
Сейчас вы просматриваете новость «В Кремле оценили предложение Маска Путину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Байден остановил строительство скандальной стены ТрампаБайден остановил строительство скандальной стены Трампа Россия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорийРоссия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий Россия рассыплется на восемь государств – экспертРоссия рассыплется на восемь государств – эксперт США поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного КрымаСША поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного Крыма Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и ЕвросоюзаЭксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза
Следующий материал

Последние новости

16:15
Врач назвал диетические хитрости, чтобы прожить дольше
16:13
Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст
16:05
Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета
15:49
Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд Видео
15:42
У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ Видео
Реклама
15:39
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
15:27
В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ Видео
15:20
В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Фото
15:17
В Кремле оценили предложение Маска Путину
15:09
Инсайдеры раскрыли главные особенности iPhone 13 Видео
14:47
Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег Видео
14:39
Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной Видео
14:31
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке Видео
14:21
Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети
14:04
До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области Видео
13:54
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
13:52
Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса Видео
13:35
В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов Видео
13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
Реклама
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
12:53
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
12:37
4-й канал заступился за скандального ведущего Дроздова и выдвинул обвинение нардепу Видео
12:34
Сотни украинцев застряли на экзотическом африканском острове Видео
12:32
Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite Фото
12:31
Врач назвал три органа, которые могут болеть при раке простаты Видео
12:28
Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето: фото Фото Видео
12:14
Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация
12:13
Кто может полностью не платить за коммуналку: министр рассказала о льготе Видео
12:00
Россия рассыплется на восемь государств – эксперт
11:57
Журналисты подловили авто Порошенко на хитром нарушении Видео
11:44
Как избавиться от жирных волос: врачебные лайфхаки Видео
11:29
В Кабмине объяснили, как платить за отопление на 50% меньше Видео
11:22
"Сердечная еда": какие продукты помогают сердцу, а какие убивают Видео
11:17
Конкуренты "наступают на пятки" Зеленскому в президентском рейтинге – опрос
10:42
Украина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательства мнение
10:14
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
10:06
Сретение Господне: поздравления в картинках, в прозе и стихах Видео
09:57
Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине Видео
09:51
Вакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причины Видео
Реклама
09:25
Шварценеггер рассказал, как его вдохновил силач родом с Донбасса
09:21
В Горловке взорвали авто с главарем боевиков "ДНР" Видео
09:01
Синоптики озвучили прогноз погоды на весну Видео
08:56
У Кравчука назвали условие привлечения США к переговорам по Донбассу Видео
08:25
В Киеве самосвал влетел в путепровод и оказался в ловушке Видео
08:24
МВФ требует содрать с украинцев последний слой кожи мнение
08:12
Метеоролог спрогнозировала, где в Украине ждать серьезных проблем с урожаем
07:55
Ткаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналы
07:20
В ВОЗ раскрыли новые данные о происхождении COVID-19 и начале пандемии Видео
07:11
Телеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять