В Кремле оценили предложение Маска Путину

По словам Пескова, российской стороне сначала нужно понять, что имел ввиду глава Tesla.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил, что в Кремле считают очень интересным предложение Илона Маска, американского изобретателя и бизнесмена, основателя SpaceX и главы компании Tesla, выдвинутое российскому лидеру относительно общения в Интернете.
Российской стороне сначала нужно понять, что имел ввиду Маск, рассказал спикер, беседуя с журналистами, пишет Медуза.
Песков добавил, что глава РФ не пользуется соцсетями и сам их не ведет.
"Вы знаете, мы сначала хотим разобраться… В целом, это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать…", – сказал пресс-секретарь.
- Напомним, 14 февраля (отмечался День святого Валентина) Илон Маск в Twitter предложил Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse.
- Предприниматель написал: "Было бы большой честью поговорить с вами" и тэгнул официальный аккаунт Кремля.
Что такое Clubhouse – главные факты
- Clubhouse – это социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение, пишет Википедия.
- Соцсеть была запущена в 2020 году. В конце января ее оценивали в 1 млрд долларов.
- Clubhouse уже называют "убийцей" других платформ для общения – Instagram и TikTok.
Автор: Екатерина Присяжнюк