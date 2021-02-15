В Кремле оценили предложение Маска Путину

В Кремле назвали предложение Илона Маска Владимиру Путину интересным / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил, что в Кремле считают очень интересным предложение Илона Маска, американского изобретателя и бизнесмена, основателя SpaceX и главы компании Tesla, выдвинутое российскому лидеру относительно общения в Интернете.

Российской стороне сначала нужно понять, что имел ввиду Маск, рассказал спикер, беседуя с журналистами, пишет Медуза.

Песков добавил, что глава РФ не пользуется соцсетями и сам их не ведет.

"Вы знаете, мы сначала хотим разобраться… В целом, это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать…", – сказал пресс-секретарь.

Напомним, 14 февраля (отмечался День святого Валентина) Илон Маск в Twitter предложил Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse.

Предприниматель написал: "Было бы большой честью поговорить с вами" и тэгнул официальный аккаунт Кремля.

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