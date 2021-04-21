Моддери повернули в Cyberpunk 2077 вирізану з гри можливість

Ентузіаст повертає в Cyberpunk 2077 біг по стінах / CD Project Red

Тільки за шість місяців до запуску гри Cyberpunk 2077 розробники підтвердили, що вирізали зі свого проєкту можливість бігу по стінах, який показували за два роки до цього. Тоді поляки з CDPR пояснили, що дане рішення було продиктовано дизайном проєкту.

Однак гравці не зневірилися: моддер під ніком Saturne випустив першу версію своєї модифікації WallRun для Cyberpunk 2077, що відновлює функцію бігу по стінах. Сам творець зазначив, що поки що це тільки концепт, який належить допрацьовувати.

Сам біг по стінах в модифікації поки реалізований максимально просто і нагадує швидше ковзання. Також наголошується, що якщо не дивитися вперед під час бігу, то можна "провалитися" крізь текстури – "Не чекайте нічого надприродного, на цю мить його навряд чи можна використовувати; він більше як доказ концепції для мене", - пише автор мода.

Моддер підкреслив, що планує і далі покращувати свій мод, проте чи зможе він додати повноцінні анімації і наблизити механіку до тієї, що була в ролику, поки невідомо.

Завантажити модифікацію WallRun можна за посиланням.

Раніше CD Projekt Red випустила перший масштабний патч для Cyberpunk 2077, який виправив величезну кількість проблем у всіх аспектах гри. У другій половині року вийде некстген-патч для PS5 і Xbox Series.