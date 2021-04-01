Monobank пропонує клієнтам вживити чіп – безкоштовно тільки 1 квітня

monobank пропонує клієнтам вживити чіп / monobank

Сьогодні, 1-го квітня, в додатку Монобанку клієнти отримали повідомлення про унікальну можливість вживити собі чіп, виготовлений за технологією 5-нанометрового техпроцесу. Відзначається, що така процедура виконується тільки за бажанням.

Варто зауважити, що користуватися таким monочіпом дуже просто – зображення можна ретранслювати або на екран смартфона, або на сітківку ока (як у випадку з доповненою реальністю).

Що відбувається

Чіп пропонують вживити всім охочим. Він нібито дозволить виконувати цілий ряд різноманітних операцій безконтактно:

робити перекази грошових коштів через рукостискання;

можливість оперативно дізнаватися важливу інформацію (наприклад, курси валют, прогноз погоди і т.д);

можна користуватися безготівковою оплатою послуги або товарів навіть у тому випадку, якщо термінали не працюють;

проєктувати зображення на сітківку ока або екран смартфона

стежити за показниками здоров'я;

і навіть отримувати доступ до режиму для дорослих, якщо ви досягли 21 року.

Поки впровадження такої технології добровільне: в додатку можна або погодитися, або "жити як всі". Якщо ви згодні на таку пропозицію, то надалі побачите номер свого чіпа і важливе звернення до клієнтів:

Як ви вже могли здогадатися, таким оригінальним способом банк вирішив зустріти День сміху, який відзначають сьогодні, 1 квітня у всьому світі. Раніше творці S.T.A.L.K.E.R. 2 вирішили пожартувати над своїми фанатами, опублікувавши 5-хвилинну демонстрацію моделі ножа.