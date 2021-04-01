Monobank предлагает клиентам вживить чип – бесплатно только 1 апреля

monobank предлагает клиентам вживить чип / monobank

Сегодня, 1-го апреля, в приложение Монобанка клиенты получили сообщения об уникальной возможности вживить себе чип, изготовленный по технологии 5-нанометрового техпроцесса. Отмечается, что такая процедура выполняется только по желанию.

Стоит отметить, что пользоваться таким monoчипом очень просто – изображение можно ретранслировать либо на экран смартфона, либо на сетчатку глаза (как в случае с дополненной реальностью).

Что происходит

Чип предлагают вживить всем желающим. Он якобы позволит выполнять целый ряд разнообразных операций бесконтактно:

делать переводы денежных средств через рукопожатие;

возможность оперативно узнавать важную информацию (например, курсы валют, прогноз погоды и т.д);

можно пользоваться безналичной оплатой услуги или товаров даже в том случае, если терминалы не работают;

проектировать изображение на сетчатку глаза или экран смартфона

следить за показателями здоровья;

и даже получать доступ к режиму для взрослых, если вы достигли 21 года.

Пока внедрение такой технологии добровольное: в приложении можно либо согласиться, либо "жить как все". Если вы согласны на такое предложение, то в дальнейшем увидите номер своего чипа и важное обращение к клиентам:

Как вы уже могли догадаться, таким оригинальным способом банк решил встретить День смеха, который отмечают сегодня, 1 апреля во всем мире. Ранее авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 решили подшутить над своими фанатами, опубликовав 5-минутную демонстрацию модели ножа.