Музичний сервіс Spotify оновив дизайн і отримав нові функції

Spotify оновив дизайн і додав нові функції / Spotify

Популярний музичний стрімінговий сервіс Spotify презентував вельми очікуваний редизайн вебплеєра і десктопної версії програми – тепер вони не поступаються мобільному аналогу.

Його поширення вже почалося як у безплатні версії, так і за підпискою Spotify Premium, і найближчим часом новий дизайн стане доступний користувачам по всьому світу.

Окрім естетичних змін, є і кілька вельми корисних функціональних поліпшень – наприклад, тепер у вебплеєрі і десктопної версії є доступ до текстів пісень, синхронізованим з програванням треків. Крім іншого розробники додали кнопку завантаження музики для відтворення в офлайн-режимі – нововведення буде доступно тільки власникам підписки Spotify Premium.

Серед інших істотних нововведень варто відзначити:

Панель пошуку перемістилася в ліву частину сторінки;

У профілі слухача можна буде побачити топ виконавців і треків;

Слухачі зможуть перейти до радіо для будь-якої пісні або виконавця, натиснувши кнопку "Ще";

Можливість додавати анотації, завантажувати обкладинки і перетягувати треки в наявні списки відтворення. Крім того, пісні можна буде додавати в музичні добірки через нову вбудовану панель пошуку.

До речі, кількома тижнями раніше Spotify одержала довгоочікувану підтримку української мови – тепер українським користувачам за замовчуванням пропонують локалізовану "солов'їну" версію програми.

Щоб "українізувати" свій Spotify, необхідно оновити його через Play Маркет або App Store.

Spotify в Україні

Нагадаємо, що офіційний запуск Spotify в Україні відбувся 15 липня 2020. Новим українським користувачам Spotify доступний 3-місячний пробний період, після чого доведеться оформити платну підписку. Тепер залишилося дочекатися оплати в гривнях (станом на сьогодні для українського ринку діють американські ціни в доларах) і, звичайно ж, подкастів.

Базовий тариф на Spotify Premium в Україні коштує 4,99 долара (139 гривень). А сімейний тариф стартує від 6,49 долара (179 гривень).

Ukraina Spotify / The Spotify Community

Що таке Spotify

Спотіфай – це стрімінговий сервіс потокового аудіо, який дозволяє легально і безплатно прослуховувати більше ніж 50 мільйонів музичних композицій, аудіокниг і подкастів, не завантажуючи їх на пристрій. Spotify присутній на операційних системах Windows, macOS, Linux, Android та iOS, а функція Spotify Connect дозволяє користувачам залучити ряд розважальних систем.

На сервіс припадає близько 36% світового аудіострімінга, він доступний в Америці, в більшості країн Європи, деяких країнах Азії та Африки, в Австралії та Новій Зеландії.

Серед головних конкурентів – Apple Music, Яндекс.Музика, Tidal та інші.