Музыкальный сервис Spotify обновил дизайн и добавил новые функции

Spotify обновил дизайн и добавил новые функции / Spotify

Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify представил давно напрашивавшийся редизайн веб-плеера и десктопной версии приложения – теперь они не уступают мобильному аналогу.

Его распространение уже началось как в бесплатной версии, так и по подписке Spotify Premium, и в ближайшее время новый дизайн станет доступен пользователям по всему миру.

Помимо эстетических изменений, есть и несколько весьма полезных функциональных улучшений – например, теперь в веб-плеере и десктопной версии есть доступ к текстам песен, синхронизированным с проигрыванием треков. Помимо прочего разработчики добавили кнопку загрузки музыки для воспроизведения в оффлайн-режиме – нововведение будет доступно только владельцам подписки Spotify Premium.

Среди других существенных нововведений стоит отметить:

Панель поиска переместилась в левую часть страницы;

В профиле слушателя можно будет увидеть топ исполнителей и треков;

Слушатели смогут перейти к радио для любой песни или исполнителя, нажав кнопку "Еще";

Возможность добавлять аннотации, загружать обложки и перетаскивать треки в существующие списки воспроизведения. Кроме того, песни можно будет добавлять в музыкальные подборки через новую встроенную панель поиска.

К слову, несколькими неделями ранее Spotify получил долгожданную поддержку украинского языка – теперь украинским пользователям по умолчанию предлагают локализованную "соловьиную" версию приложения.

Чтобы "украинизировать" свой Spotify, необходимо обновить его через Play Маркет или App Store.

Spotify в Украине

Напомним, что официальный запуск Spotify в Украине состоялся 15 июля 2020. Новым украинским пользователям Spotify доступен 3-месячный пробный период, после чего придется оформить платную подписку. Теперь осталось дождаться оплаты в гривнах (сейчас для украинского рынка действуют американские цены в долларах) и, конечно же, подкастов.

Базовый тариф на Spotify Premium в Украине стоит 4,99 доллара (139 гривен). А семейный тариф стартует от 6,49 долларов (179 гривен).

Ukraina Spotify / The Spotify Community

Что такое Spotify

Спотифай – это стриминговый сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Сервис доступен как в виде веб-сайта, так и приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей.

На сервис приходится около 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.

Среди конкурентов – Apple Music, Яндекс.Музыка, Tidal и другие.