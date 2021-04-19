"Ми робимо гру для фанатів": все, що відомо про ремастер Diablo II

Творці Diablo II: Resurrected розповіли про процес створення ремастера Blizzard

Портал PCGamesN взяв інтерв'ю у провідного дизайнера Diablo II: Resurrected Роба Галлерані і головного художника Кріса Амарала, в якому розробники детально розповіли про процес створення ремастера.

Перевидання створюється силами команди Vicarious Visions, яка відповідала за оновлення Crash Bandicoot і Tony Hawk's Pro Skater. Команда з власного досвіду знає, що кожен проєкт вимагає індивідуального підходу.

Про точність відтворення

Найголовніше – це увага до спільноти гри. Розробники завжди намагаються порадувати фанатів серії і випустити перевидання, яке втілить в собі їхні мрії про ремастер улюбленої гри дитинства. Проведення закритого альфа-тестування також було важливим кроком: це, за словами розробників, дозволяє заробити кредит довіри серед гравців.

Галлерани підкреслив, що при оновленні візуальної складової команда керується правилом 70/30. У перевиданні використовується 70% класичних ассетів на зразок силуетів, кольорової палітри і поз і лише 30% нових елементів. Додаткові деталі допомагають зробити світ Diablo II більш захопливим, правдивим і жахливим, не змінюючи при цьому сприйняття гри в цілому.

Про поліпшення

Нові елементи створювалися з урахуванням змін, які вносили в гру популярні призначені для користувача модифікації. Ідеї ком'юніті не запозичувалися повністю, а вибірково адаптувалися, аби не зіпсувати атмосферу і складність гри.

У перевиданні розширили особисту схованку, додали загальну схованку для всіх персонажів і реалізували автопідбір золота. Але і він адаптований під механіки оригіналу – гравець не перетворився на гігантський пилотяг, йому доведеться підбігати до монет, щоб їх підібрати.

Жанр ARPG не стояв на місці і еволюціонував. Команда може впровадити нові механіки в гру, але вона втратить свою самобутність, перестане бути тією самою Diablo II – Ми не намагаємося виправити оригінал або переробити гру, для цього є інші проєкти в даному жанрі".Технічна альфа пройшла досить успішно. Розробники уважно стежили за відгуками гравців, що дозволило зібрати необхідну інформацію про різні дрібниці, що вимагають доопрацювання.

Як пройшло альфа-тестування

Окремо в розмові Галлерані торкнувся того, що гравці зуміли відкрити доступ до заблокованих класів і знайшли спосіб "дюпати" предмети. За його словами, це не сильно хвилює розробників, оскільки їм нічого приховувати – "Це ж інтернет, чому тут дивуватися". Команда вибрала для технічної альфи "відполірованих" персонажів, які дозволили оцінити ігровий процес за героїв з різним типом бойових механік. Варвар бореться в ближньому бою, Чарівниця атакує на відстані, а Амазонка є певним гібридом. Саме такий підхід дозволив протестувати зручність управління різними класами за допомогою геймпада.

Проблема зі створенням дублікатів предметів зникне на релізі. Хоча Технічна альфа і вимагала підключення до Battle.net, синхронізація з серверами була відключена і всі дані зберігалися локально, що дозволяло вносити зміни в файли гри.

Тест мультиплеєра Diablo II: Resurrected стане бета-тестом і покликаний перевірити стабільність серверів перед виходом проєкту. У технічній альфі брало участь кілька десятків тисяч людей з різних куточків світу. До бета-тесту допустять ще більше гравців.

Реліз Diablo II: Resurrected заплановано на 2021 рік. Гра вийде на ПК, PlayStation 4 і 5, Xbox One і Series S/X, а також на Nintendo Switch.