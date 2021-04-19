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"Мы делаем игру для фанатов": все, что известно о ремастере Diablo II

19 апреля 2021, 19:29

Релиз Diablo II: Resurrected запланирован на 2021 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X, а также на Nintendo Switch.

Diablo II: Resurrected
Авторы Diablo II: Resurrected рассказали о процессе создания ремастера. / Blizzard

Портал PCGamesN взял интервью у ведущего дизайнера Diablo II: Resurrected Роба Галлерани и главного художника Криса Амарала, в котором разработчики подробно рассказали о процессе создания ремастера.

Переиздание создаётся силами команды Vicarious Visions, которая отвечала за обновлённые Crash Bandicoot и Tony Hawk's Pro Skater. Команда по своему опыту знает, что каждый проект требует индивидуального подхода.

Про точность воссоздания

Но самое главное – это внимание к сообществу игры. Разработчики всегда стараются порадовать фанатов серии и выпустить переиздание, которое воплотит в себе их мечты о ремастере любимой игры детства. Проведение закрытого альфа-тестирования также было важным шагом: это, по словам разработчиков, позволяет заработать кредит доверия среди игроков.

Галлерани подчеркнул, что при обновлении визуальной составляющей команда руководствуется правилом 70/30. В переиздании используется 70% классических ассетов вроде силуэтов, цветовой палитры и поз и лишь 30% новых элементов. Дополнительные детали помогают сделать мир Diablo II более захватывающим, достоверным и ужасающим, не меняя при этом восприятия игры в целом.

Про улучшения

Новые элементы создавались с учётом изменений, которые вносили в игру популярные пользовательские модификации. Идеи комьюнити не заимствовались полностью, а избирательно адаптировались, дабы не испортить атмосферу и сложность игры.

В переиздании расширили личный тайник, добавили общий тайник для всех персонажей и реализовали автоподбор золота. Но и он адаптирован под механики оригинала – игрок не превратился в гигантский пылесос, ему придётся подбегать к монетам, чтобы их подобрать.

Жанр ARPG не стоял на месте и эволюционировал. Команда может внедрить новые механики в игру, но она утратит свою самобытность, перестанет быть той самой Diablo II – "Мы не пытаемся исправить оригинал или переделать игру, для этого есть другие проекты в данном жанре".Техническая альфа прошла достаточно успешно. Разработчики внимательно следили за отзывами игроков, что позволило собрать необходимую информацию о различных мелочах, требующих доработки.

Как прошло альфа-тестирование

Отдельно в разговоре Галлерани коснулся того, что игроки сумели открыть доступ к заблокированным классам и нашли способ "дюпать" предметы. По его словам, это не сильно волнует разработчиков, так как им нечего скрывать – "Это ведь интернет, чему тут удивляться". Команда выбрала для технической альфы "отполированных" персонажей, которые позволили оценить игровой процесс за героев с разным типом боевых механик. Варвар сражается в ближнем бою, Волшебница атакует на расстоянии, а Амазонка является неким гибридом. Именно такой подход позволил протестировать удобство управления различными классами при помощи геймпада.

Проблема с созданием дубликатов предметов исчезнет на релизе. Хотя техническая альфа и требовала подключения к Battle.net, синхронизация с серверами была отключена и все данные сохранялись локально, что позволяло вносить изменения в файлы игры.

Тест мультиплеера Diablo II: Resurrected станет бета-тестом и призван проверить стабильность серверов перед выходом проекта. В технической альфе участвовало несколько десятков тысяч человек из разных уголков мира. К бета-тесту допустят ещё больше игроков.

Релиз Diablo II: Resurrected запланирован на 2021 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X, а также на Nintendo Switch.

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