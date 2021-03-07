Blizzard поделилась подробностями о ремастере культовой игры Diablo II

Новые подробности Diablo II: Resurrected / Blizzard

Дизайнер Андре Абрахамиан и продюсер Мэттью Сидерквист в интервью ближневосточному отделу IGN рассказали, что свежеанонсированная игра Diablo II: Resurrected использует ресурсы оригинальной, и даже поддерживает возможность использования файлов сохранений от оригинальной Diablo II.

Любой желающий сможет продолжить игровой процесс прямо с того же места, где он остановился 20 лет назад. Продюсер Мэттью Сидерквист заявил, что команда называет это "наилучшей из всех функций в мире".

В результате Blizzard подтвердили, что Diablo II: Resurrected является ремастером, а не ремейком – команда Vicarious Visions, отвечающая за проект, не меняла геймплейные механики, уделив внимание визуальной и аудио-составляющей, а также подкорректировав некоторые элементы интерфейса.

В данный момент на сайте игры можно подать заявку на участие в закрытом альфа-тестировании, которое пройдёт в два этапа: сперва игрокам предоставят доступ к одиночному режиму, а после откроют дорогу в мультиплеер, что позволит проверить стабильность серверов.

Релиз Diablo II: Resurrected состоится в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Трейлер Diablo II: Resurrected

Ранее стало известно, что японский издатель Konami после провала Metal Gear Survive и Contra: Rogue Corps планирует доверить развитие своих серий сторонним студиям.

Предположительно, первым проектом в "новой истории" Konami может стать ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid, слухи о котором давно гуляют по сети.