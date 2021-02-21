Зло выжило – анонсировано переиздание культовой ролевой игры Diablo II

Культовая RPG Diablo II возродилась / Blizzard

Слухи подтвердились – компания Blizzard действительно сейчас работает над Diablo II: Resurrected, игрой, которую можно назвать одновременно и ремастером, и ремейком культовой классики ролевых экшенов.

Обновлённая классика разрабатывается Vicarious Visions, которая известна по Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Студия не хотела вносить слишком много изменений, чтобы сохранить игровой дизайн и ощущения от игры, поэтому Resurrected можно назвать скорее ремастером. Но при этом не обошлись и без нововведений:

2D сменили на 3D, изменился интерфейс;

Появился общий тайник для всех персонажей и окно с подробными характеристиками;

Автосбор золота и ещё многое, что должно улучшить взаимодействие с игрой и сделать её более удобной;

При желании игроки смогут переключаться между старой и новой графикой.

Diablo II: Resurrected включает в себя дополнение Lord of Destruction и выйдет в текущем году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Заявку на участие в техническом альфа-тесте можно подать на сайте игры по ссылке.

Diablo II: Resurrected - системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10;

Процессор: Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850;

Оперативная память: 8 Гбайт ОЗУ;

Место на диске: 30 Гбайт.

Рекомендованные

ОС: Windows 10;

Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT;

Оперативная память: 16 Гбайт ОЗУ;

Место на диске: 30 Гбайт.

Diablo II: Resurrected - трейлер с анонсом

Ранее стало известно, что Konami после провала Metal Gear Survive и Contra: Rogue Corps планирует доверить развитие своих серий сторонним студиям.

Предположительно, первым проектом в "новой истории" Konami может стать ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid, слухи о котором давно гуляют по сети