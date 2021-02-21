УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Зло выжило – анонсировано переиздание культовой ролевой игры Diablo II

21 февраля 2021, 12:35
Прослушать новость
Остановить

Релиз до конца года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Культовая RPG Diablo II возродилась / Blizzard

Слухи подтвердились – компания Blizzard действительно сейчас работает над Diablo II: Resurrected, игрой, которую можно назвать одновременно и ремастером, и ремейком культовой классики ролевых экшенов.

Обновлённая классика разрабатывается Vicarious Visions, которая известна по Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Студия не хотела вносить слишком много изменений, чтобы сохранить игровой дизайн и ощущения от игры, поэтому Resurrected можно назвать скорее ремастером. Но при этом не обошлись и без нововведений:

  • 2D сменили на 3D, изменился интерфейс;
  • Появился общий тайник для всех персонажей и окно с подробными характеристиками;
  • Автосбор золота и ещё многое, что должно улучшить взаимодействие с игрой и сделать её более удобной;
  • При желании игроки смогут переключаться между старой и новой графикой.

Diablo II: Resurrected включает в себя дополнение Lord of Destruction и выйдет в текущем году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Заявку на участие в техническом альфа-тесте можно подать на сайте игры по ссылке.

Diablo II: Resurrected - системные требования

Минимальные:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850;
  • Оперативная память: 8 Гбайт ОЗУ;
  • Место на диске: 30 Гбайт.

Рекомендованные

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT;
  • Оперативная память: 16 Гбайт ОЗУ;
  • Место на диске: 30 Гбайт.

Diablo II: Resurrected - трейлер с анонсом

Ранее стало известно, что Konami после провала Metal Gear Survive и Contra: Rogue Corps планирует доверить развитие своих серий сторонним студиям.

Предположительно, первым проектом в "новой истории" Konami может стать ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid, слухи о котором давно гуляют по сети

Blizzard Diablo 4
Сейчас вы просматриваете новость «Зло выжило – анонсировано переиздание культовой ролевой игры Diablo II». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Xiaomi внезапно начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9TXiaomi внезапно начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9T Так может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видеоТак может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видео "Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077 Рассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебокРассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебок В Starlink рассказали, когда Интернет от Илона Маска появится в УкраинеВ Starlink рассказали, когда Интернет от Илона Маска появится в Украине
Следующий материал

Последние новости

13:02
Попавшая под санкции Зеленского сеть магазинов Спортмастер продолжает работу в Украине
12:55
Обнародован полный список компаний и физлиц, которые попали под новые санкции в Украине Видео
12:35
Зло выжило – анонсировано переиздание культовой ролевой игры Diablo II Видео
12:22
Опубликованы новые данные об эффективности вакцины Pfizer, которую ждет Украина Видео
12:12
Миша Романова в мини-платье показала фанатам грудь
Реклама
12:09
Гороскоп на 21 февраля для всех: угроза "капкана", выигрыш и усиление ауры Видео
11:48
Тихановская объявила о поражении оппозиции Беларуси и раскрыла новые планы
11:38
Какой будет погода в Украине 21 февраля Видео
11:35
Кравчук напророчил России полное фиаско в гонке вооружений Видео
10:31
Гороскоп на 22 февраля для всех: рост бюджета, повышение и запретный риск Видео
10:17
Зеленский вернул Украине нефтепровод, который ранее присвоил Медведчук Видео
10:10
Санкции против кума Путина ввели. Что дальше? мнение
09:51
Диетолог назвала главные признаки правильного авокадо Видео
09:16
Когда в Украину придет настоящая теплая весна: синоптики уточнили прогноз Видео
08:34
Зеленский выпил озверина мнение
08:28
Порошенко публично поддержал санкции против кума Путина Видео
07:43
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
07:15
Экономист объяснил, почему Украине сейчас не нужен кредит МВФ Видео
06:55
Санкции против Медведчука: 7 главных выводов мнение
06:28
В моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле прованс Фото
Реклама
05:59
День женского счастья 2021 – картинки живые и поздравления прикольные
05:26
Нумеролог назвала плохой период марта 2021 Видео
05:01
Военный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУ Видео
04:23
Путин разрешит Лукашенко остаться президентом в обмен на аннексию Беларуси – политик Видео
03:50
Самые модные асимметричные стрижки 2021, которые молодят женщин: фото Фото Видео
03:11
В Беларуси назвали цель Лукашенко на переговорах с Россией по Союзному государству Видео
02:30
В Слуге народа объяснили, как в суде не дать отменить санкции против Медведчука Видео
00:55
Инфекционист пообещал Украине новый "триндец" с коронавирусом
20 февраля, суббота
23:50
В ЕС решили позвать украинских заробитчан на сбор клубники и уход за скотом Видео
23:07
В ВСУ связали санкции против кума Путина с обострением на Донбассе Видео
22:57
В WhatsApp объяснили, что ждет тех, кто не согласен с новыми правилами мессенджера
22:16
В Дрогобыче разорвавшаяся в руках граната убила двоих, есть пострадавшая Видео
22:03
Россия потратит миллиарды на решение проблемы с водой в Крыму
21:57
В США вывели на орбиту украино-американскую ракету Antares с грузом для МКС Видео
21:32
Глава миграционной службы взял в жены "девушку с собачкой из Уханя" Видео
21:30
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:04
Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров Видео
20:44
У Зеленского рассказали, что ждет Медведчука и фигурантов санкций Видео
20:41
Адвокат Навального рассказал, когда политика выпустят на свободу Видео
20:08
Изумительные сумки в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
Реклама
19:57
Украина получит полмиллиона доз "индийской" вакцины от коронавируса Видео
19:40
Зеленский ввел в действие санкции против китайского инвестора Мотор Сичи Видео
18:38
Новый суд над Навальным: стало известно решение по делу о "клевете"
18:36
Зеленский подписал санкционный указ против Медведчука и его окружения Видео
18:30
Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО Видео
18:20
СМИ узнали об обращении России в ЕСПЧ по делу Навального Видео
18:07
Смертельный удар по пешеходу: в Киеве суд отправил под стражу водителя-иностранца Видео
17:57
Во Львове рухнувшие с крыш глыбы льда и снега разбили несколько авто Видео
17:22
В США оценили санкционный удар Киева по Медведчуку Видео
17:21
В Иране заявили о завершении расследования катастрофы МАУ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять