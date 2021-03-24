На Android почали "вилітати" додатки – як розв'язати проблему

Проблеми через оновлення Android WebView / 9to5Google

Вчора ввечері багато користувачів Android-пристроїв з усього світу, у тому числі й в Україні, почали масово скаржитися на вильоти різних додатків. Зокрема, проблема торкнулася Gmail, Google Pay, банківські клієнти, ігри та інший софт.

Як виявилося, вони викликані останнім оновленням системного додатка WebView, яке відповідає за відкриття вебсторінок в додатках, але в результаті збою, навпаки, приводило до їх "вильоту".

Пізніше того вечора команда Google випустила термінове оновлення WebView, що виправляє помилку. Користувачам, які зіткнулися з описаною проблемою, необхідно встановити з Google Play актуальні версії Android System WebView і браузера Chrome.

Однак, екстрене оновлення допомогло далеко не всім, а лише тим користувачам, у кого налаштована автоматична установка оновлень. Іншим потрібно знайти компонент в Google Play та видалити його вручну.

Що потрібно зробити:

Відкрити "Налаштування" - > "Програми" - > пункт "Показати системні програми";

Знайти в списку "Android System Webview";

Натиснути "Видалити оновлення" (точний шлях може відрізнятися в залежності від версії Android і конкретної моделі);

Видалити оновлення. Готово.

11-го лютого стало відомо про масовий витік особистих даних користувачів поштових сервісів Gmail і Hotmail. Крім паролів перших двох, серед даних є логіни для сотні мільйонів облікових записів LinkedIn, а також дані для входу в Netflix.

Користувачів усіх вищезазначених сервісів закликають самостійно перевірити базу на наявність своїх даних, а також включити двофакторну аутентифікацію для облікових записів електронної пошти, щоб забезпечити їх безпеку.