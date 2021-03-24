На Android начали "вылетать" приложения – как решить проблему

Проблемы из-за обновления Android WebView / 9to5Google

Вчера вечером многие пользователи Android-устройств со всего мира, в том числе и в Украине, начали массово жаловаться на вылеты разных приложений. В частности, проблема затронула Gmail, Google Pay, банковские клиенты, игры и прочий софт.

Как оказалось, они вызваны последним обновлением системного приложения WebView, которое отвечает за открытие веб-страниц в приложениях, но в результате сбоя, напротив, приводило их к "вылету".

Позже тем вечером команда Google выпустила срочное обновление WebView, исправляющее ошибку. Пользователям, которые столкнулись с описанной проблемой, необходимо установить из Google Play актуальные версии Android System WebView и браузера Chrome.

Однако, экстренное обновление помогло далеко не всем, а лишь тем пользователям, у кого настроена автоматическая установка обновлений. Остальным нужно найти компонент в Google Play и удалить его вручную.

Что нужно сделать:

Открыть "Настройки" -> "Приложения" -> пункт "Показать системные приложения";

Найти в списке "Android System Webview";

Нажать "Удалить обновления" (точный путь может отличаться в зависимости от версии Android и конкретной модели);

Удалить обновления. Готово.

11-го февраля стало известно о массовой утечке личных данных пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail. Кроме паролей первых двух, среди данных есть логины для сотни миллионов аккаунтов LinkedIn, а также данные для входа в Netflix.

Пользователей всех вышеупомянутых сервисов призывают самостоятельно проверить базу на наличие своих данных, а также включить двухфакторную аутентификацию для учетных записей электронной почты, чтобы обеспечить их безопасность.