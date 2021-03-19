Пользователи жалуются на сбои в работе популярных соцсетей

В работе Instagram произошел сбой. Более половины пользователей сообщили, что приложение не загружается, а более 30% не могут зайти в приложение.
В пятницу, 19 марта, в работе известных соцсетей Instagram и Whatsapp, а также приложения Facebook Messenger произошел сбой - так, пользователи жалуются на то, что невозможно загрузить ленту, а также войти на свою страницу и отправить сообщение, сообщает сервис Downdetector.
О сбоях в соцсетях пользователи начали сообщать около 19:00 по киевскому времени. Проблемы наблюдаются во всей Европе, включая Украину.
Сервис получил более 20 тысяч сообщений о сбоях в работе Instagram. Более половины пользователей сообщили, что приложение не загружается, а более 30% не могут зайти в приложение.
В то же время о сбоях в мессенджере Whatsapp сообщили более 9 тысяч пользователей, при том почти все сообщают, что не могут подключиться к сервису.
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Автор: Екатерина Трохимчук