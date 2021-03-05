Google пообещала перестать "шпионить" за пользователями

Google перестанет отслеживать активность пользователей / The Verge

Одной из фишек обновлённого браузера Chrome 89 стала новая технология FLoC, сменившая файлы cookie. Кроме того, в апдейте есть как визуальные нововведения, так и долгожданные функциональные.

В своём блоге команда Google раскрыла подробности её работы и рассказала, в какие сроки готова полностью отказаться от передачи личных данных пользователей для показа рекламы.

Для этого компания отключит все сторонние файлы cookie, что фактически лишит владельцев сайтов и рекламодателей главного инструмента таргетирования на основе действий пользователей в интернете.

В Google считают, что пользователи не должны соглашаться на отслеживание своих данных в интернете в рекламных целях, в то время, как рекламодателям не обязательно отслеживать отдельных потребителей, чтобы пользоваться преимуществами цифровой рекламы.

72% людей считают, что почти все, что они делают в Интернете, отслеживается рекламодателями, технологическими фирмами или другими компаниями, а 81% уверены, что потенциальные риски, с которыми они сталкиваются из-за сбора данных, перевешивают преимущества такого подхода. Если цифровая реклама не будет развиваться для решения растущих опасений людей по поводу своей конфиденциальности и использования их личных данных, мы рискуем будущим свободного и открытого Интернета – пресс-служба Google.

В январе 2021 года Google объявила об эффективности технологии под названием FLoC, которая должна заменить cookie – при таргетировании рекламы она будет полагаться не на данные о конкретных пользователях, а о группах со схожими интересами, что позволит сохранить конфиденциальность. В компании не исключают, что со временем появятся и другие методы сбора информации.

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Публичное тестирование системы FLoC начнётся в конце этого месяца, а её интеграция с сервисом Google Ads произойдёт ориентировочно во втором квартале 2021-го. Пользователи браузера получат доступ к новым настройкам конфиденциальности к апрелю.

Ранее Google рассказала о грядущих нововведениях в экосистеме Android. Например, система будет уведомлять о взломанном пароле, в картах Google появится тёмная тема, а в сообщения добавят функцию планировки.