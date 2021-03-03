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Обновлённый Google Chrome 89 получил ряд полезных нововведений

3 марта 2021, 12:58
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В апдейте изменили интерфейс для работы с учётными записями, а также добавили поиск по вкладкам и список для чтения.

Chrome получил обновление до версии 89 / Google

Команда Google обновила браузер Chrome до версии 89 на Windows, macOS, Linux и Android. В апдейте есть как визуальные нововведения, так и долгожданные функциональные – например, появился поиск по вкладкам и список для чтения.

Кроме того, в десктопной версии браузера появились цветовые темы оформления для разных пользователей – это позволяет сразу понять, под каким аккаунтом выполнен вход в браузер.

Появился в браузере и список для чтения: функция, знакомая пользователям других популярных браузеров, но которой не хватало в Chrome. Она открывается по нажатию соответствующей иконки рядом с адресной строкой и позволяет сохранять интересные страницы. Открывающийся при этом список сайтов будет разделён на прочитанные и непрочитанные для удобства сортировки.

Еще одно полезное нововведение – поиск по вкладкам, для активации которого в правом верхнем углу окна браузера появился новый значок. Он отображает наиболее подходящие результаты по мере ввода ключевых слов в виде списка из пяти объектов. Если он по какой-то причине не появился после обновления, включить его можно вручную с помощью команды chrome://flags/#enable-tab-search.

Апдейт доступен на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Chrome сам сообщит о доступности обновления и автоматически установит его. Вручную найти обновление можно следующим образом:

  • Откройте меню Chrome на панели инструментов, нажав на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
  • Выберите "Справка" → "О браузере Google Chrome";
  • Нажмите "Обновить Google Chrome";
  • Перезапустите браузер.

Ранее мы рассказывали, как загружать файлы и посещать веб-страницы в Chrome, которые Google считает опасными.

Google Windows Android Google Chrome
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