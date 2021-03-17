В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

По данным Downdetector, у 52% пользователей США и стран Европы возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.
В работе Google сегодня, 17 марта, произошел масштабный сбой - у пользователей возникают проблемы с поиском и сервисами Google, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Проблемы с работой поиска и сервисов Google, в том числе по почте и картами, наблюдаются в США и Европе. В Украине сбой также зафиксировали.
По данным Downdetector, у 52% пользователей возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.
При попытке открыть веб-страницу Google браузеры выдают сообщение об отсутствии соединения с сайтом.
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Автор: Екатерина Трохимчук