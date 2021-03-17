УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

17 марта 2021, 19:13
Прослушать новость
Остановить

По данным Downdetector, у 52% пользователей США и стран Европы возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.

Google Chrome
В Гугл произошел сбой

В работе Google сегодня, 17 марта, произошел масштабный сбой - у пользователей возникают проблемы с поиском и сервисами Google, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы с работой поиска и сервисов Google, в том числе по почте и картами, наблюдаются в США и Европе. В Украине сбой также зафиксировали.

По данным Downdetector, у 52% пользователей возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.

При попытке открыть веб-страницу Google браузеры выдают сообщение об отсутствии соединения с сайтом.

  • Ранее команда Google заявляла о намерении отказаться от отслеживания действий конкретных пользователей в Интернете в течение ближайших двух лет.
  • В январе 2021 года Google объявила об эффективности технологии под названием FLoC, которая должна заменить cookie – при таргетировании рекламы она будет полагаться не на данные о конкретных пользователях, а о группах со схожими интересами, что позволит сохранить конфиденциальность. В компании не исключают, что со временем появятся и другие методы сбора информации
  • Как пишет портал Bloomberg, суд штата Калифорния не удовлетворил просьбу технологического гиганта Google отклонить иск о слежке за пользователями браузера Chrome.
  • Истцы утверждают, что корпорация собирает информацию об истории просмотров и прочих данных пользователей, даже когда они используют режим "инкогнито".
Google Google Maps Google Chrome Google Класс
Сейчас вы просматриваете новость «В работе сервисов Google произошел масштабный сбой». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографикаНазваны самые популярные сайты среди украинцев – инфографика Авторы God of War разрабатывают совершенно новый проект: что известноАвторы God of War разрабатывают совершенно новый проект: что известно Встречайте Century: Age of Ashes – бесплатный онлайн шутер с драконамиВстречайте Century: Age of Ashes – бесплатный онлайн шутер с драконами AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скороAirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро Компания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDIКомпания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDI

Последние новости

20:25
Арестович влип в очередной скандал из-за "пропагандистов"
20:23
Sony бесплатно и навсегда раздаст 10 игр для владельцев PS4 и PS5
20:22
В Киеве запретили пускать зрителей на футбольные матчи
20:22
В моду на весну-лето пришли удивительные трикотажные платья Фото
20:06
Гороскоп на 18 марта для всех: скорое повышение и большое удовольствие Видео
Реклама
20:02
В Тернополе в скорую с COVID-вакцинами въехала иномарка, есть пострадавшие Видео
19:30
Заседание ТКГ по Донбассу завершилось скандалом Видео
19:28
Литвин в пролете: определились главные кандидаты на пост ректора КНУ Шевченко
19:23
Байден назвал Путина убийцей и теперь у него проблема мнение
19:15
Режиссерская версия Disco Elysium наконец-то получила дату релиза Видео
19:13
В работе сервисов Google произошел масштабный сбой
19:01
В полиции раскрыли, что рвануло в Боярке Видео
18:51
Кулеба резко ответил Ирану за финальный отчет о катастрофе самолета МАУ Видео
18:48
Посол объяснил, почему Германия обязана сыграть главную роль в деоккупации Крыма
18:40
Rockstar выпустила для GTA Online долгожданный многими игроками патч Видео
18:10
У Кличко рассказали, когда в Киеве введут локдаун Видео
17:50
Вышел фанатский ремейк Half-Life: Blue Shift на базе Black Mesa Видео
17:50
Модная стрижка пикси 2021, которая подарит вам невероятное вдохновение Фото
17:47
Ученые нашли способ определять Альцгеймера за многие года до наступления болезни Видео
17:46
Историк рассказал о "мистической" связи Медведчука и Путина Видео
Реклама
17:45
В ГБР закрыли дело против бизнесвумен Русалиной и уволили следователя - СМИ
17:36
Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и запреты Видео
17:28
Россия объяснилась за вторжение вертолета в Украину Видео
16:56
Финал саги Думслеера: датирован выход финального DLC для DOOM Eternal Видео
16:55
Социологи выяснили, кому из политиков меньше всего доверяют украинцы
16:51
Как правильно варить компот: секреты приготовления идеального напитка Видео
16:18
ВОЗ вынесла предварительный вердикт вакцине AstraZeneca Видео
16:17
Bethesda планирует провести со Starfield аналогичный Fallout 4 трюк Видео
16:16
В Раде одобрили дату проведения выборов мэра Харькова
15:39
За сексуальную эксплуатацию детей в Украине начали наказывать по-новому Видео
15:20
В магазине PlayStation продают игры серии Metro со скидками до 85%
15:18
США ударили по России новыми санкциями из-за отравления Навального Видео
15:16
Врачи назвали японский продукт, который продлевает жизнь Видео
14:55
Мерзнем и мокнем: синоптик дала депрессивный прогноз погоды до конца недели Видео
14:49
Премьер назвал главное условие введения локдауна в Украине Видео
14:19
Кабмин уволил главу Укрзализныци Видео
14:10
Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографика
13:59
В коронавирусных больницах Киева нет мест – врач Видео
13:30
Байден открыто назвал Путина убийцей Видео
13:30
Россия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про Крым Видео
Реклама
13:23
Назвали ведущих и хедлайнеров премии Yuna 2021
13:16
Львов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса Видео
13:09
Epic Games с помпой отметила начало нового сезона в Fortnite Видео
12:46
Кличко заявил, что Киев окажется в красной зоне максимум через неделю Видео
12:46
"Громкое фиаско РФ": появилась реакция Киева и Москвы на отчет США о вмешательстве в выборы Видео
12:44
Вера Брежнева презентовала новый клип на песню Ты не один Видео
12:22
Rockstar представила пятый бандитский абонемент к Red Dead Online Видео
12:15
Мощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погиб Видео
12:02
Грицак прокомментировал новые пленки "Медведчука-Суркова" по Донбассу
12:01
Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять