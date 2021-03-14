Google обвинили в слежке за пользователями в режиме "инкогнито"

Google судится из-за слежки в Chrome / Bloomberg

Как пишет портал Bloomberg, суд штата Калифорния не удовлетворил просьбу технологического гиганта Google отклонить иск о слежке за пользователями браузера Chrome.

Истцы утверждают, что корпорация собирает информацию об истории просмотров и прочих данных пользователей, даже когда они используют режим "инкогнито".

Инициаторы коллективного иска уверены, что Google знает о "потенциально постыдных вещах", которые смотрят пользователи в сети. Федеральный окружной судья Сан-Хосе Люси Кох постановила, что Google в этом случае не уведомляла пользователей, что производила приписываемый [истцами] сбор данных, когда пользователи пользовались режимом приватного просмотра.

В самой компании считают обвинения неправомерными, ибо истцы принимали политику конфиденциальности, в которой ясно описано, как именно компания собирает данные о пользователях.

Google также даёт понять, что "инкогнито" не означает "невидимый", а действия пользователя во время такого сеанса могут быть видны веб-сайтам, которые они посещают, и любым сторонним аналитическим или рекламным сервисам – заявили представители Google.

В компании подчеркнули, что режим "инкогнито" лишь даёт лишь возможность просматривать веб-страницы без сохранения действий пользователя в браузере или на устройстве. Отметим, что судебные тяжбы тянутся с лета 2020 года – тогда истцы потребовали оштрафовать компанию на 5 млрд долларов.

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Ранее команда Google заявляла о намерении отказаться от отслеживания действий конкретных пользователей в Интернете в течение ближайших двух лет. В Google считают, что пользователи не должны соглашаться на отслеживание своих данных в интернете в рекламных целях, в то время, как рекламодателям не обязательно отслеживать отдельных потребителей, чтобы пользоваться преимуществами цифровой рекламы.

В январе 2021 года Google объявила об эффективности технологии под названием FLoC, которая должна заменить cookie – при таргетировании рекламы она будет полагаться не на данные о конкретных пользователях, а о группах со схожими интересами, что позволит сохранить конфиденциальность. В компании не исключают, что со временем появятся и другие методы сбора информации.