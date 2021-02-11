Миллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себя

Утечка паролей Gmail и Hotmail / BGR

Группа злоумышленников слила в свободный доступ более трех миллиардов логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, полученных в результате сбора данных из множества утечек.

Специалисты отметили, что данные появились не в результате нового взлома, а собраны на основе предыдущих, в том числе из-за утечек данных юзеров сервисов Netflix и LinkedIn.

Пользователей всех вышеупомянутых сервисов призывают:

Самостоятельно проверить базу на наличие своих данных. Введите свой электронный адрес в графе и CyberNews сообщит вам, входит ли ваша учетная запись в слитую базу данных;

Настоятельно рекомендуется изменить свои пароли и регулярно изменять их в дальнейшем;

Включить двухфакторную аутентификацию для учетных записей электронной почты, чтобы обеспечить их безопасность.

Ранее разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали самые ненадежные пароли 2020-го, изучив базу из более 500+ миллионов паролей, слитых в сеть в результате взломов. По сравнению с 2019-м список практически не изменился и самые "слабые" пароли по-прежнему состоят из простейших комбинаций, которые можно взломать меньше чем за секунду.

Эксперты объясняют это тем, что люди не хотят запоминать длинные и хитроумные комбинации, а также считают, что им нечего скрывать. Как утверждают в NordPass, подбор большинства этих комбинаций займёт от 1 до 10 секунд.

Помните, что надёжный пароль – это основа безопасности ваших данных.