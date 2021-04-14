На Android з'явилася 18+ версія Telegram з піратським контентом

На Android вийшла альтернативна версія Телеграма / Telegram

Команда месенджера Telegram оголосила про випуск альтернативного клієнта для Android. Він поширюється через офіційний сайт месенджера в обхід Google Play і відрізняється доступом до піратського і 18+ контенту.

Так, якщо в Telegram з магазину додатків блокуються боти, канали та окремі повідомлення, на які надійшли скарги від правовласників, то для "вільної" версії месенджера весь контент залишається відкритим.

Представники Telegram відзначають, що ця версія буде оновлюватися частіше і мати менше обмежень. До того ж якщо ж бажання на один пристрій можна встановити відразу два клієнти – з сайту і магазину додатків.

Альтернативний клієнт Telegram / Telegram Info

Разом з тим команда Telegram запустила два нових веб-клієнти для мобільних і десктопних пристроїв за наступними адресами:

Обидва клієнти підтримують основні функції нативних додатків, включаючи анімовані стікери, темну тему, теки, коментарі та інші функції, але в них поки немає перемикання між обліковими записами, голосових і секретних чатів, а також редактора фотографій. Крім того, там не можна поскаржитися на спам.

Telegram пояснив створення двох окремих веб-клієнтів "вірою у внутрішню конкуренцію". Чим саме вони відрізняються, невідомо.

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Нагадаємо, що з березневим оновленням в Telegram з'явилася можливість проводити бесіди в прямому ефірі в стилі Clubhouse, але з можливістю запису для тих, хто не зміг приєднатися онлайн.

До того ж користувачі Android отримали на одне нововведення більше – з'явилося управління чатами за допомогою жестів.