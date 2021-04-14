На Android появилась 18+ версия Telegram с пиратским контентом

На Android вышла альтернативная версия Телеграма / Telegram

Команда мессенджера Telegram объявила о выпуске альтернативного клиента для Android. Он распространяется через официальный сайт мессенджера в обход Google Play и отличается доступом к пиратскому и 18+ контенту.

Так, если в Telegram из магазина приложений блокируются боты, каналы и отдельные сообщения, на которые поступили жалобы от правообладателей, то в "свободной" версии мессенджера весь контент остается открытым.

Представители Telegram отмечают, что эта версия будет обновляться чаще и иметь меньше ограничений. Кроме того, при желании на одно устройство можно установить сразу два клиента – с сайта и магазина приложений.

Альтернативный клиент Telegram / Telegram Info

Вместе с тем команда Telegram запустила два новых веб-клиента для мобильных и десктопных устройств по следующим адресам:

Оба клиента поддерживают основные функции нативных приложений, включая анимированные стикеры, темную тему, папки, комментарии и другие функции, но в них пока нет переключения между учётными записями, голосовых и секретных чатов, а также редактора фотографий. Кроме того, там нельзя пожаловаться на спам.

Telegram объяснил создание двух отдельных веб-клиентов "верой во внутреннюю конкуренцию". Чем именно они отличаются, неизвестно.

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Напомним, что с мартовским обновлением в Telegram появилась возможность проводить беседы в прямом эфире в стиле Clubhouse, но с возможностью записи для тех, кто не смог присоединиться онлайн.

Вдобавок пользователи Android получили на одно нововведение больше – появилось управление чатами с помощью жестов.