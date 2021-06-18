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На Android-смартфони перекочує революційна функція від Apple

18 червня 2021, 19:53

Йдеться про аналог функції "Мережа Локатора" на iOS, яка допомагає в знаходженні вкрадених або загублених смартфонів.

Android
Google розробляє аналог Apple Find My / УНІАН

Розумні мітки AirTag від Apple дозволяють відстежувати геопозицію речей, до яких прикріплені, по Bluetooth-сигналу через мережу програми "Локатор" – вона включає близько мільярда айфонів.

Судячи з усього, аналогічну опцію готує Google, в розпорядженні якої в три рази більше Android-гаджетів. Про це повідомляє видання XDA, що знайшло в коді додатка Google Play Services 21.24.13 відповідні зміни.

Нові рядки ясно дають зрозуміти, що користувач смартфона може дозволити сервісам Google виявляти його смартфон і пристрої інших людей поблизу. Причому у компанії вже є додаток "Знайти пристрій", що розповсюджується через Play Store, але він може знаходити тільки пристрої, які авторизовані через обліковий запис Google. Якщо мережа "Знайти пристрій" запрацює, то призначений для користувача смартфон зможе допомогти іншим користувачам Android знайти їх загублений або вкрадений пристрій.

Коли і як Google реалізує таку функцію – поки невідомо. Але якщо це станеться, то це буде найбільша краудсорсингова мережа пристроїв у світі. Хоча можливо, до неї будуть підключені не всі три мільярди гаджетів під управлінням Android-– наприклад, за бортом можуть залишитися старіші смартфони і ті, чиї власники не захочуть приєднуватися до мережі.

Нагадаємо, що на початку цього місяця в Україні почалися продажі міток Apple AirTag. Вартість одного гаджета – 1199 грн, а комплект з чотирьох штук обійдеться в 3999 грн.

Одна з функцій мітки – можливість записати в неї свої контакти. Якщо ви раптом втратите таку і включите режим пропажі, то людина, яка знайшла її, зможе зв'язатися з господарем гаджета і повернути його. В Apple відзначили, що ця функція працює не тільки з iOS, але і на будь-якому пристрої Android з модулем NFC.

Android
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