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На Android-смартфоны перекочует революционная функция от Apple

18 июня 2021, 19:53

Речь идет об аналоге функции "Сеть Локатора" на iOS, которая помогает в нахождении украденных или утерянных смартфонов

Android
Google разрабатывает аналог сети Apple Find My / Униан

Умные метки AirTag от купертиновского гиганта позволяют отслеживать геопозицию вещей, к которым прикреплены, по Bluetooth-сигналу через сеть приложения "Локатор" – она включает около миллиарда айфонов. Судя по всему, аналогичную опцию готовит Google, в распоряжении которой в три раза больше Android-гаджетов.

Об этом сообщило издание XDA, нашедшее в коде приложения Google Play Services 21.24.13 соответствующие изменения. Она "Allows your phone to help locate your and other people’s devices" – гласит одна из строк кода.

Новые строчки ясно дают понять, что пользователь смартфона может разрешить сервисам Google обнаруживать его смартфон и устройства других людей поблизости. Причем у компании уже есть приложение "Найти устройство", распространяемое через Play Store, но оно может находить только устройства, которые авторизированны через учётную запись Google. Если сеть "Найти устройство" заработает, то пользовательский смартфон сможет помочь другим пользователям Android найти их утерянное или украденное устройство.

Когда и как Google реализует такую функцию – пока неизвестно. Но если это произойдет, то это будет самая обширная краудсорсинговая сеть устройств в мире. Хотя возможно, к ней будут подключены не все три миллиарда гаджетов под управлением Android – например, за бортом могут остаться более старые смартфоны и те, чьи владельцы не захотят присоединяться к сети.

Напомним, что в начале этого месяца в Украине начались продажи меток Apple AirTag. Стоимость одного гаджета – 1199 грн, а комплект из четырёх штук обойдётся в 3999 грн.

Одна из функций метки – возможность записать в неё свои контакты. Если вы вдруг потеряете такую и включите режим пропажи, то нашедший сможет связаться с хозяином гаджета и вернуть его. В Apple отметили, что эта функция работает не только с iOS, но и на любом устройстве Android с модулем NFC.

Android
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