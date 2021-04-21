Apple рассказала, как метка AirTag будет работать с Android-смартфоном

Apple AirTag будет работать и с Android / Apple

Вчера вечером компания Apple провела презентацию, в рамках которой, помимо прочего, показали умную метку AirTag, с помощью которой можно будет найти любую вещь: смартфон, ключи или автомобиль на парковке.

Одна из функций метки – возможность записать в неё свои контакты. Если вы вдруг потеряете такую и включите режим пропажи, то нашедший сможет связаться с хозяином гаджета и вернуть его.

Как оказалось, воспользоваться функцией поиска хозяина AirTag смогут обладатели не только устройств Apple, но и владельцы смартфонов на Android с модулем NFC. В разделе поддержки на сайте Apple сказано, что достаточно поднести найденную метку стороной без логотипа к спинке смартфона, после чего на экране телефона всплывёт уведомление, предлагающее перейти на сайт found.apple.com, где отобразятся данные для связи с владельцем потерянной AirTag.

Увы, но хоть как-то пользоваться аксессуаром в связке с Android не выйдет – полноценная совместимость есть только с устройствами Apple.

Так выглядит уведомление на примере iPhone / Support Apple

Благодаря чипу U1 с технологией Ultra-Wide Band гаджет передаёт своё местоположение с точностью до нескольких сантиметров, а Айфон способен привести вас к ней, указывая оставшееся расстояние и направление стрелочкой. В Украине эта технология пока не работает из-за ограничений силовых структур – тем не менее, в нашей стране метка все равно способна работать, но за счет менее точного Bluetooth LE.

Сейчас в Apple проводит тесты с целью доказать, что задействованные частоты никому не помешают. Напомним, что в Украине метка выйдет за 1299 грн. Также можно будет купить комплект из четырёх штук за 4499 грн. Подробнее про новые продукты, представленные в рамках весенней презентации Apple, читайте в нашем материале.