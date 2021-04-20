Весенняя презентация Apple: долгожданные новинки компании

Apple представила iPhone 12 / скриншот

20 апреля компания Apple проводит свою традиционную весеннюю презентацию, где представила новые продукции.

На сегодняшней презентации Apple представили iPhone 12 в новом цвете. Как сообщают в компании, кроме обновленного цвета он ничем не будет отличаться от уже продаваемых смартфонов этого поколения.

Отметим, изначально iPhone 12 появился в пяти цветах: белом, черном, красном, зеленом и синем. К этому набору добавили новый - фиолетовый. Больше никаких изменений нет.

Цена тоже останется прежней, старт продаж запланирован 30 апреля, предзаказы в США уже с этой пятницы.

Кроме того, компания Apple представила новую ТВ-приставку – Apple TV 4K. Она работает под управлением процессора A12 Bionic и поддерживает технологию Dolby Vision.

Стоимость Apple TV 4K:

версия с 32 ГБ памяти – 179 долларов;

версия с 64 ГБ памяти – 199 долларов.

Apple TV 4K / digger.ru

Также на презентации Apple представила долгожданную метку-брелок.

Работает эта метка через Bluetooth и сервис Find My на iPhone. Во время презентации в компании показали, что на iPhone 12 программа будет буквально вести пользователя с помощью стрелки к утерянной вещи из AirTag. Так, пользователь может легко найти ключи, кошелек или другие мелкие, но важные вещи. Новинка поступит в продажу 30 апреля.

Стоимость метки-брелка от Apple:

Стоимость одной такой метки – 30 долларов (что примерно 840 гривен). При этом пользователям предлагают купить сразу 4 AirTag, такой набор обойдется в 99 долларов (почти 2 800 гривен).

Метка AirTag / Скриншот

Apple представила новые моноблоки iMac на фирменном чипе M1. Компьютеры доступны в семи цветах: синем, зеленом, желтом, красном, фиолетовом, оранжевом и классическом серебристом.

Он стал меньше, тоньше и легче, а экран теперь имеет равномерную толщину по всей площади.

Цена нового iMac:

От 1 299 долларов. Предзаказы в США откроются 30 апреля, а старт продаж запланирован на май.

Новые iMac на фирменном чипе M1 / скриншот

Apple представила новое поколение планшетов iPad Pro. Они имеют продвинутую матрицу и так же, как и новые iMac, построены на фирменном чипе M1.

Особая новинка iPad Pro - это широкоугольная фронтальная камера, которая следит за передвижением человека в кадре и буквально двигается за ним. Кроме того, 12-дюймовая версия iPad Pro получила продвинутый дисплей - Mini LED матрицу. По данным Apple, 10 000 светодиодов позволяют повысить контрастность и добиться пиковой яркости до 1600 нит.

Предзаказы в США откроются 30 апреля, старт продаж запланирован на май.

Цены нового iPad Pro

От 799 долларов за 11-дюймовый iPad Pro и от 1 099 долларов за 12,9-дюймовый.

Новый iPad Pro / скриншот

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