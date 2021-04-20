УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Весенняя презентация Apple: долгожданные новинки компании

20 апреля 2021, 20:55

Старт продаж обновленного iPhone 12 в новом цвете запланирован на 30 апреля.

Apple представила iPhone 12 / скриншот

20 апреля компания Apple проводит свою традиционную весеннюю презентацию, где представила новые продукции.

На сегодняшней презентации Apple представили iPhone 12 в новом цвете. Как сообщают в компании, кроме обновленного цвета он ничем не будет отличаться от уже продаваемых смартфонов этого поколения.

Отметим, изначально iPhone 12 появился в пяти цветах: белом, черном, красном, зеленом и синем. К этому набору добавили новый - фиолетовый. Больше никаких изменений нет.

Цена тоже останется прежней, старт продаж запланирован 30 апреля, предзаказы в США уже с этой пятницы.

Кроме того, компания Apple представила новую ТВ-приставку – Apple TV 4K. Она работает под управлением процессора A12 Bionic и поддерживает технологию Dolby Vision.

Стоимость Apple TV 4K:

версия с 32 ГБ памяти – 179 долларов;

версия с 64 ГБ памяти – 199 долларов.

Apple TV 4K / digger.ru

Также на презентации Apple представила долгожданную метку-брелок.

Работает эта метка через Bluetooth и сервис Find My на iPhone. Во время презентации в компании показали, что на iPhone 12 программа будет буквально вести пользователя с помощью стрелки к утерянной вещи из AirTag. Так, пользователь может легко найти ключи, кошелек или другие мелкие, но важные вещи. Новинка поступит в продажу 30 апреля.

Стоимость метки-брелка от Apple:

Стоимость одной такой метки – 30 долларов (что примерно 840 гривен). При этом пользователям предлагают купить сразу 4 AirTag, такой набор обойдется в 99 долларов (почти 2 800 гривен).

Метка AirTag / Скриншот

Apple представила новые моноблоки iMac на фирменном чипе M1. Компьютеры доступны в семи цветах: синем, зеленом, желтом, красном, фиолетовом, оранжевом и классическом серебристом.

Он стал меньше, тоньше и легче, а экран теперь имеет равномерную толщину по всей площади.

Цена нового iMac:

От 1 299 долларов. Предзаказы в США откроются 30 апреля, а старт продаж запланирован на май.

Новые iMac на фирменном чипе M1 / скриншот

Apple представила новое поколение планшетов iPad Pro. Они имеют продвинутую матрицу и так же, как и новые iMac, построены на фирменном чипе M1.

Особая новинка iPad Pro - это широкоугольная фронтальная камера, которая следит за передвижением человека в кадре и буквально двигается за ним. Кроме того, 12-дюймовая версия iPad Pro получила продвинутый дисплей - Mini LED матрицу. По данным Apple, 10 000 светодиодов позволяют повысить контрастность и добиться пиковой яркости до 1600 нит.

Предзаказы в США откроются 30 апреля, старт продаж запланирован на май.

Цены нового iPad Pro

От 799 долларов за 11-дюймовый iPad Pro и от 1 099 долларов за 12,9-дюймовый.

Новый iPad Pro / скриншот

Весенняя презентация Apple 2021: смотрите видео

Как ранее сообщал Главред:

  • Apple объявила о крупнейшем обновлении игрового сервиса Apple Arcade с момента его запуска. В сервисе появилось сразу 30 новых игр от популярных брендов, франшиз и разработчиков.
  • Подписка на Apple Arcade была запущена в сентябре 2020 года и стоит в Украине $4,99/мес. За эти деньги пользователи iPhone и iPad получают доступ к обширной библиотеке игр, в которых нет рекламы, встроенных покупок и микротранзакций.
Apple iPhone 12
Сейчас вы просматриваете новость «Весенняя презентация Apple: долгожданные новинки компании». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою В РФ допустили широкомасштабную войну с Украиной и признание "ЛДНР"В РФ допустили широкомасштабную войну с Украиной и признание "ЛДНР" Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворот Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины У Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия АзоваУ Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия Азова

Последние новости

12:15
Россия решила выдворить пять дипломатов из Польши
12:05
Отвод войск России от границ Украины: главные факты и реакция Киева и Запада Видео
12:00
В Минздраве назвали области с зашкаливающим числом пациентов с COVID-19 Видео
11:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
11:46
Тина Кароль посветила грудью в одном халатике в дерзком клипе Красиво Видео
Реклама
11:24
Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает Видео
11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
Реклама
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять