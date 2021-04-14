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Apple назвала дату весенней презентации: какие новинки готовит компания

14 апреля 2021, 13:04
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Ждем новые iPad Pro, AirPods 3 и метки AirTag для поиска вещей.

Apple
Apple подтвердила презентацию 20 апреля / Reuters

Теперь официально – компания Apple разослала приглашения на первую в этом году онлайн-презентацию. Впервые мероприятие пройдёт не в марте, как обычно, а в апреле.

Apple Special Event начнётся уже через неделю, 20 апреля, в 20:00 по Киеву. Мероприятие пройдёт под лозунгом "Полный расцвет", видимо, таким образом компания подчеркнула, что нас ждёт немало весенних новинок.

Весенняя презентация Apple: что известно

В ходе презентации, как ожидается, компания представит новое поколение iPad Pro с экраном miniLED, метки AirTag и аксессуары для iPhone. По информации инсайдеров, в продажу линейка iPad Pro поступит не ранее мая из-за проблем с поставками комплектующих.

Не исключено, что мы увидим и другие новинки, в частности, новые Mac на ARM (например, iMac) и много чего ещё. Возможны также анонсы новых AirPods, в том числе "AirPods 3", "AirPods Pro lite" или "AirPods X", их называют по-разному. С начала года было немало утечек на эту тему, в том числе появились первые реальные фото AirPods 3.

Весенняя презентация Apple: где смотреть онлайн

Посмотреть мероприятие можно будет в Apple TV, на сайте компании или на официальном YouTube-канале.

Ранее Apple объявила о крупнейшем обновлении игрового сервиса Apple Arcade с момента его запуска. В сервисе появилось сразу 30 новых игр от популярных брендов, франшиз и разработчиков.

Напомним, что подписка на Apple Arcade была запущена в сентябре 2020 года и стоит в Украине $4,99/мес. За эти деньги пользователи iPhone и iPad получают доступ к обширной библиотеке игр, в которых нет рекламы, встроенных покупок и микротранзакций.

Apple iPad MacBook AirPods Max
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