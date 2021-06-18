На Android вийшла мобільна рольова гра за мотивами "Відьмака"

Thronebreaker: The Witcher Tales вийшла на Android / CD Projekt Red

Студія CD Projekt Red оголосила про вихід рольової гри "Кровна ворожнеча: Відьмак. Історії" (Thronebreaker: The Witcher Tales) на мобільних пристроях під управлінням Android. На ПК і консолях вона вийшла ще у 2018 році

По геймплею мобільний варіант гри практично нічим не відрізняється. Це все та ж ізометрична РПГ з дослідженням локацій і знайомої фанатам механікою гвінта. Перші кілька годин грати можна безплатно – цього вистачить для знайомства з "Кровною ворожнечею". Після потрібна покупка.

Управляти в грі належить войовницею Мевой, королевою двох королівств півночі, Ліриї і Рівії. Неминуча загроза вторгнення Нільфгаарда змушує її знову ступити на стежку війни і пройти похмурий шлях помсти і руйнувань. На момент публікації матеріалу Середня оцінка мобільної версії становить 3,9 бала з 5. Користувачі похвалили гру за геймплейні механіки і візуальну складову.

Більшість негативних відгуків пов'язані з неможливістю її встановити на свої пристрої без підключення до Wi-Fi. "Дякуємо за відгук, ми вже працюємо над виправленням проблеми із завантаженням гри на мобільному Інтернеті" – відповів представник CD Projekt Red на один з негативних коментарів.

Трейлер Thronebreaker: The Witcher Tales

У 2015 році, нагадаємо, вийшла остання "велика" на сьогодні частина в серії – The Witcher 3: Дике Полювання. Вона не тільки закінчила історію пригод Білого вовка, але і стала однією з найзнаковіших ігор в історії, зібравши понад 800 нагород в різних церемоніях нагромадження.

На цю мить ведеться робота над поліпшеною версією гри для нових консолей. Орієнтовно вона буде доступна до кінця цього року, як і некст-ген версія Cyberpunk 2077.