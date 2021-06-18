На Android вышла мобильная ролевая игра по "Ведьмаку"

Thronebreaker: The Witcher Tales вышла на Android / CD Projekt Red

Студия CD Projekt Red объявила о выходе ролевой игры "Кровная вражда: Ведьмак. Истории" (Thronebreaker: The Witcher Tales) на мобильных устройствах под управлением Android. На ПК и консолях она вышла еще в 2018 году

По геймплею мобильный вариант игры практически ничем не отличается. Это всё та же изометрическая РПГ с исследованием локаций и знакомой фанатам механикой гвинта. Первые несколько часов играть можно бесплатно – этого хватит для знакомства с "Кровной враждой". После потребуется покупка.

Управлять в игре предстоит воительницей Мэвой, королевой двух Королевств Севера, Лирии и Ривии. Неминуемая угроза вторжения Нильфгаарда вынуждает её снова ступить на тропу войны и пройти мрачный путь мести и разрушений. На момент публикации материала средняя оценка мобильной версии составляет 3,9 балла из 5. Пользователи похвалили игру за геймплейные механики и визуальную составляющую.

Большинство негативных отзывов связаны с невозможностью ее установить на свои устройства без подключения к Wi-Fi. "Спасибо за отзыв, мы уже работаем над исправлением проблемы с загрузкой игры на мобильном интернете" – ответил представитель CD Projekt Red на один из негативных комментариев.

Трейлер Thronebreaker: The Witcher Tales

В 2015 году вышла последняя "большая" на сегодняшний день часть в серии – The Witcher 3: Дикая Охота. Она не только закончила историю похождений Белого Волка, но и стала одной из самых знаковых игр в истории, собрав более 800 наград в различных церемониях награжения.

В настоящий момент ведется работа над улучшенной версией игры для новых консолей. Ориентировочно она будет доступна до конца этого года, как и некст-ген версия Cyberpunk 2077.