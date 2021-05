Разработчики рекомендуют: CD Projekt Red выбрала лучшие моды для "Ведьмаков"

Подборка модов для Ведьмака / CDPR

Разработчики из студии CD Projekt Red в честь недавних годовщин второго и третьего "Ведьмаков" выбрала самые лучшие моды к играм серии. В него вошли как сюжетные дополнения, так и улучшения текстуры и прочих мелочей.

Всего в подборку попало десять модов, хотя в CDPR отметили, что таких интересных работ значительно больше. Разработчики также оставили адрес своей электронной почты, чтобы комьюнити делилось с ними артами, косплеями, модами и видео, связанного с "Ведьмаком".

Первым делом отличился мод The Witcher Overhaul Project, который добавляет в дебютную часть серии текстуры высокого разрешения и улучшает звук. Второе место занял ещё один мод для оригинала – Rise of the White Wolf Enhanced Edition. Этот набор включает в себя переработанный интерфейс, новые текстуры для различных персонажей, новые ведьмачьи доспехи, новые кат-сцены с Лютиком и многое другое.

Затем следует Masquerade – детективная нуар-история для первой части. События мода берует свое место на окраине города Вызима. Геральту поручают найти убийцу, и он берётся за расследование полное неожиданных открытий и загадок. Герою, в частности, предстоит встретиться с караваном из Вергеберга и пообщаться с "подозрительными торговцами и злобными гномами".

Лучшие фанатские модификации для трилогии The Witcher:

Топовый мод на графики для The Witcher 3

Ожидается, что создание четвертой части франшизы займет около четырех лет, а её главной героиней станет Цири – один из ключевых персонажей сюжетной линии третьего Ведьмака и главный мотив для Геральта идти дальше.