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Разработчики рекомендуют: CD Projekt Red выбрала лучшие моды для "Ведьмаков"

30 мая 2021, 17:36

Они как улучшают графику, так и добавляют новые задания и целые истории.

The Witcher 3
Подборка модов для Ведьмака / CDPR

Разработчики из студии CD Projekt Red в честь недавних годовщин второго и третьего "Ведьмаков" выбрала самые лучшие моды к играм серии. В него вошли как сюжетные дополнения, так и улучшения текстуры и прочих мелочей.

Всего в подборку попало десять модов, хотя в CDPR отметили, что таких интересных работ значительно больше. Разработчики также оставили адрес своей электронной почты, чтобы комьюнити делилось с ними артами, косплеями, модами и видео, связанного с "Ведьмаком".

Первым делом отличился мод The Witcher Overhaul Project, который добавляет в дебютную часть серии текстуры высокого разрешения и улучшает звук. Второе место занял ещё один мод для оригинала – Rise of the White Wolf Enhanced Edition. Этот набор включает в себя переработанный интерфейс, новые текстуры для различных персонажей, новые ведьмачьи доспехи, новые кат-сцены с Лютиком и многое другое.

Затем следует Masquerade – детективная нуар-история для первой части. События мода берует свое место на окраине города Вызима. Геральту поручают найти убийцу, и он берётся за расследование полное неожиданных открытий и загадок. Герою, в частности, предстоит встретиться с караваном из Вергеберга и пообщаться с "подозрительными торговцами и злобными гномами".

Лучшие фанатские модификации для трилогии The Witcher:

  • Better Texture Environment – заменяет текстуры окружающей среды в "Ведьмаке 2: Убийцы королей";
  • Lykaon – незавершенный сюжетный мод для второго "Ведьмака", включающий несколько часов уникального геймплея и диалогов;
  • Farewell of the White Wolf – вымышленный эпилог серии игр о ведьмаке, который рассказывает о свадьбе Геральта и Йеннифэр. Создан на движке второй части;
  • High Quality Faces – улучшает качество текстур лиц персонажей в "Ведьмак 3: Дикая Охота";
  • Beautiful Grass – ещё одна графическая модификация с говорящим названием, улучшающий траву в третьей части;
  • Phoenix Lighting Mod – регулирует освещение в финальной части;
  • The Witcher 3 HD Reworked Project – этот грандиозный проект улучшает визуальную составляющую "Ведьмак 3: Дикая Охота", заменяя модели и текстуры, чтобы сделать их более детализированными, сохранив при этом оригинальный стиль игры.

Топовый мод на графики для The Witcher 3

Ожидается, что создание четвертой части франшизы займет около четырех лет, а её главной героиней станет Цири – один из ключевых персонажей сюжетной линии третьего Ведьмака и главный мотив для Геральта идти дальше.

CD Projekt RED Steam The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 4
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