Разработчики рекомендуют: CD Projekt Red выбрала лучшие моды для "Ведьмаков"

Они как улучшают графику, так и добавляют новые задания и целые истории.
Разработчики из студии CD Projekt Red в честь недавних годовщин второго и третьего "Ведьмаков" выбрала самые лучшие моды к играм серии. В него вошли как сюжетные дополнения, так и улучшения текстуры и прочих мелочей.
Всего в подборку попало десять модов, хотя в CDPR отметили, что таких интересных работ значительно больше. Разработчики также оставили адрес своей электронной почты, чтобы комьюнити делилось с ними артами, косплеями, модами и видео, связанного с "Ведьмаком".
Первым делом отличился мод The Witcher Overhaul Project, который добавляет в дебютную часть серии текстуры высокого разрешения и улучшает звук. Второе место занял ещё один мод для оригинала – Rise of the White Wolf Enhanced Edition. Этот набор включает в себя переработанный интерфейс, новые текстуры для различных персонажей, новые ведьмачьи доспехи, новые кат-сцены с Лютиком и многое другое.
Затем следует Masquerade – детективная нуар-история для первой части. События мода берует свое место на окраине города Вызима. Геральту поручают найти убийцу, и он берётся за расследование полное неожиданных открытий и загадок. Герою, в частности, предстоит встретиться с караваном из Вергеберга и пообщаться с "подозрительными торговцами и злобными гномами".
Лучшие фанатские модификации для трилогии The Witcher:
- Better Texture Environment – заменяет текстуры окружающей среды в "Ведьмаке 2: Убийцы королей";
- Lykaon – незавершенный сюжетный мод для второго "Ведьмака", включающий несколько часов уникального геймплея и диалогов;
- Farewell of the White Wolf – вымышленный эпилог серии игр о ведьмаке, который рассказывает о свадьбе Геральта и Йеннифэр. Создан на движке второй части;
- High Quality Faces – улучшает качество текстур лиц персонажей в "Ведьмак 3: Дикая Охота";
- Beautiful Grass – ещё одна графическая модификация с говорящим названием, улучшающий траву в третьей части;
- Phoenix Lighting Mod – регулирует освещение в финальной части;
- The Witcher 3 HD Reworked Project – этот грандиозный проект улучшает визуальную составляющую "Ведьмак 3: Дикая Охота", заменяя модели и текстуры, чтобы сделать их более детализированными, сохранив при этом оригинальный стиль игры.
Топовый мод на графики для The Witcher 3
Ожидается, что создание четвертой части франшизы займет около четырех лет, а её главной героиней станет Цири – один из ключевых персонажей сюжетной линии третьего Ведьмака и главный мотив для Геральта идти дальше.