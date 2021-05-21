Названо Топ-10 найпопулярніших смартфонів у 2021-му році

iPhone 12 - найпопулярніший смартфон у 2021 / Apple

Дослідницька компанія Counterpoint Research опублікувала звіт про світові продажі смартфонів за підсумками першого кварталу 2021 року. Аналітики визначили лідерів як за фактичною кількістю, так і за виторгом.

Згідно з представленою статистикою, у першому кварталі 2021 року найбільш продаваним смартфоном став базовий iPhone 12. За ним слідує iPhone 12 Pro Max, а на третьому і четвертому місці – iPhone 12 Pro і iPhone 11 відповідно.

Як бачимо, перша четвірка найпопулярніших моделей у світі не охоплює Android-пристрої і складається з моделей однієї серії. Зі світу "зелених роботів" найпопулярнішою моделлю виявився бюджетний Redmi 9A (2%). Попит також мали Redmi 9, Galaxy A12, Redmi Note 9, Galaxy A21S і Galaxy A31. Як видно, при покупці Android-смартфонів користувачі здебільшого віддають перевагу доступним пристроям.

Якщо ж дивитися по виторгу від реалізованих за звітний період гаджетів, то лідером став iPhone 12 Pro Max, який заробив 12% від усіх грошей з продажів абсолютно всіх смартфонів. З невеликим відривом розташувався базовий iPhone 12 (11%), а на третьому місці знаходиться iPhone 12 Pro (9%). Таким чином, тільки три цих смартфони принесли Apple 32% від усіх проданих моделей у світі. Найприбутковішим Android-смартфоном виявився Samsung Galaxy S21 Ultra.

Найбільш продаваний смартфони за підсумками першого кварталу 2021 року / Counterpoint

Раніше портал GizChina з посиланням на звіт BankMyCell проаналізував б/у ринок смартфонів і склав динамічний рейтинг, скільки втрачають смартфони на вторинному ринку проти первісної вартості.

Дослідження показало, що через рік після запуску бюджетні Android-смартфони втрачають трохи більше ніж 50% від своєї початкової вартості. За цей же період флагманські Android смартфони дешевшають на 33,62%, а через два роки – на 61,6 %.

З iPhone ситуація краща – за рік смартфони Apple втрачають всього лише 15% від своєї вартості, за два роки-35,7 %. Через чотири роки флагманські Android-смартфони дешевшають на 81,11%, а iPhone – на 66,43 %. При цьому бюджетні Android-пристрої за цей проміжок часу втрачають близько 95% від своєї початкової ціни.