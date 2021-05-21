Названы самые продаваемые смартфоны начала 2021-го

iPhone 12 - самый продаваемый смартфон в 2021 / Apple

Исследовательская компания Counterpoint Research опубликовала отчет о мировых продажах смартфонов по итогам первого квартала 2021 года. Аналитики определили лидеров как по фактическому количеству, так и по выручке.

Согласно представленной статистике, в первом квартале 2021 года самым продаваемым смартфоном стал базовый iPhone 12. За ним следует iPhone 12 Pro Max, а на третьем и четвертом месте – iPhone 12 Pro и iPhone 11 соответственно.

Как видим, первая четверка самых популярных моделей в мире не включает в себя Android-устройства и состоит из моделей одной серии. Из мира "зеленых роботов" самой популярной моделью оказался бюджетный Redmi 9A (2%). Спросом также пользовались Redmi 9, Galaxy A12, Redmi Note 9, Galaxy A21s и Galaxy A31. Как видно, при покупке Android-смартфонов пользователи в большинстве своём отдают предпочтение доступным устройствам.

Если же смотреть по выручке от реализованных за отчётный период гаджетов, то лидером стал iPhone 12 Pro Max, заработавший 12% от всех денег с продаж абсолютно всех смартфонов. С небольшим отрывом расположился базовый iPhone 12 (11%), а на третьем месте находится iPhone 12 Pro (9%). Таким образом, только три этих смартфона принесли Apple 32% от всех проданных моделей в мире. Самым прибыльным Android-смартфоном оказался Samsung Galaxy S21 Ultra.

Самые продаваемый смартфоны по итогам первого квартала 2021 года / Counterpoint

Ранее портал GizChina со ссылкой на отчёт BankMyCell проанализировал б/у рынок смартфонов и составил динамический рейтинг, сколько теряют смартфоны на вторичном рынке по отношению к первоначальной стоимости.

Исследование показало, что спустя год после запуска бюджетные Android-смартфоны теряют чуть более 50% от своей изначальной стоимости. За этот же период флагманские Android смартфоны дешевеют на 33,62%, а через два года – на 61,6 %.

С iPhone ситуация лучше – за год смартфоны Apple теряют всего лишь 15 % от своей стоимости, за два года – 35,7 %. Спустя четыре года флагманские Android-смартфоны дешевеют на 81,11%, а iPhone – на 66,43 %. При этом бюджетные Android-устройства за этот промежуток времени теряют порядка 95% от своей первоначальной цены.