Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-флагманов

Примечательно, что по итогам апреля в ТОП-10 вошли только смартфоны, построенные на базе процессора Snapdragon 888.
Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных и среднебюджетных Android-смартфонов по состоянию на апрель 2021 года.
На этот раз оценка производительности устройств выполнялась новой 9-й версией бенчмарка с учётом технологии Vulkan и новых сценариев тестирования центрального процессора, оперативной памяти и видеоподсистемы,
Первое место в Топ-10 самых мощных смартфонов досталось игровому флагману Black Shark 4 Pro со средним баллом 860 467 – устройство возглавляет рейтинг второй месяц подряд, отчасти благодаря накопителю. Второе место чарта занял OPPO Find X3 Pro, набравший 831 801 балл. Замыкает тройку лидеров игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, с показателем 828 649 баллов.
Предположительно, внушительный результат аппарат набрал за счёт фирменной системы активного охлаждения, что позволяет смартфону поддерживать более высокую частоту работы графического процессора. К тому же, устройство оборудовано экраном с частотой обновления 165 Гц, что положительно сказывается на оценке UX.
С четвёртого по десятое место в рейтинге расположились:
- OnePlus 9 Pro;
- Black Shark 4 Pro;
- vivo X60 Pro+;
- iQOO 7;
- OnePlus 9;
- Xiaomi Mi11 Ultra;
- Xiaomi Mi11.
Вдобавок специалисты представили топ наиболее выгодных смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности. В данной категории безоговорочным лидером уже который месяц является Redmi 10X 5G с 455 838 баллами – смартфон с чипом MediaTek Dimensity 820 сохраняет лидерство еще с ноября.
Второе место занял iQOO Z3 на базе чипа Snapdragon 768G(8/256 ГБ), уступивший лидеру более 8000 "попугаев". Третье место занял HUAWEI nova 8 Pro, построенный на базе мобильной платформы Kirin 985 и получивший 8/128 ГБ памяти.
За тройкой лидеров следует ряд устройств от Huawei на чипах Kirin 985 и Kirin 820:
- Honor 30;
- Nova 8;
- Nova 7;
- Honor X10;
- Nova 7 SE;
- Redmi Note 9 Pro 5G;
- OPPO Reno 5 5G.
Ранее Google начала распространять среди Android-пользователей обновленный магазин Google Play, в котором появилась новая функция "Оптимизация установки приложений", увеличивающая скорость загрузки и работы программ.