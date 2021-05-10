Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-флагманов

Black Shark 4 Pro - самый мощный Android-смартфон / Xiaomi

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных и среднебюджетных Android-смартфонов по состоянию на апрель 2021 года.

На этот раз оценка производительности устройств выполнялась новой 9-й версией бенчмарка с учётом технологии Vulkan и новых сценариев тестирования центрального процессора, оперативной памяти и видеоподсистемы,

Первое место в Топ-10 самых мощных смартфонов досталось игровому флагману Black Shark 4 Pro со средним баллом 860 467 – устройство возглавляет рейтинг второй месяц подряд, отчасти благодаря накопителю. Второе место чарта занял OPPO Find X3 Pro, набравший 831 801 балл. Замыкает тройку лидеров игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, с показателем 828 649 баллов.

Предположительно, внушительный результат аппарат набрал за счёт фирменной системы активного охлаждения, что позволяет смартфону поддерживать более высокую частоту работы графического процессора. К тому же, устройство оборудовано экраном с частотой обновления 165 Гц, что положительно сказывается на оценке UX.

С четвёртого по десятое место в рейтинге расположились:

OnePlus 9 Pro;

Black Shark 4 Pro;

vivo X60 Pro+;

iQOO 7;

OnePlus 9;

Xiaomi Mi11 Ultra;

Xiaomi Mi11.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов апреля / AnTuTu

Вдобавок специалисты представили топ наиболее выгодных смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности. В данной категории безоговорочным лидером уже который месяц является Redmi 10X 5G с 455 838 баллами – смартфон с чипом MediaTek Dimensity 820 сохраняет лидерство еще с ноября.

Второе место занял iQOO Z3 на базе чипа Snapdragon 768G(8/256 ГБ), уступивший лидеру более 8000 "попугаев". Третье место занял HUAWEI nova 8 Pro, построенный на базе мобильной платформы Kirin 985 и получивший 8/128 ГБ памяти.

За тройкой лидеров следует ряд устройств от Huawei на чипах Kirin 985 и Kirin 820:

Honor 30;

Nova 8;

Nova 7;

Honor X10;

Nova 7 SE;

Redmi Note 9 Pro 5G;

OPPO Reno 5 5G.

Рейтинг самых выгодных Android-смартфонов апреля / AnTuTu

Ранее Google начала распространять среди Android-пользователей обновленный магазин Google Play, в котором появилась новая функция "Оптимизация установки приложений", увеличивающая скорость загрузки и работы программ.