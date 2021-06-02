"Не намагайтеся це повторити": творці Far Cry 6 випустили серію гумористичних відео

Свіжі ролики по Far Cry 6 / Ubisoft

Ubisoft вирішила розважити гравців, випустивши серію кумедних роликів "Не намагайтеся це повторити" – про безстрашного конструктора Річарда, який хоче створити зброю з Far Cry 6 за допомогою повсякденних речей.

Всі види зброї, показані в роликах: турель "Барракуда", гвоздомет "Ель сусурро", реактивний ранець "Фуріосо" і вогнемет "Тостадор" – будуть доступні в грі.

Випуск перший, створення турелі

Випуск другий, створення гвоздомета

Випуск третій, створення реактивного ранця

Випуск четвертий, створення вогнемета

Це далеко не всі саморобні приблуди, що ви побачите в Far Cry 6 – наприклад, присутня ще музична гармата, що стріляє дисками з піснею Macarena. Крім того, вистачає і звичайних стволів – Ubisoft обіцяє найбільший арсенал в серії.

Випробувати перераховане можна буде з 7 жовтня, коли Far Cry 6 з'явиться на PC, PlayStation, Xbox і Stadia. Оновлення до версії для PS5 і Xbox Series буде безплатним.

Події Far Cry 6, нагадаємо, відбуваються на одному з Карибських островів, а в центрі сюжету – відносини диктатора (його "зіграє" популярний актор Джанкарло Еспозіто) і його сина-тінейджера. У грі буде доступний офлайновий сингл-режим, а також онлайн-мультиплеєр на два гравці.