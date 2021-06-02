"Не пытайтесь это повторить": авторы Far Cry 6 выпустили серию юмористических видео

Свежие ролики по Far Cry 6 / Ubisoft

Ubisoft решила развлечь игроков, выпустив серию забавных роликов "Не пытайтесь это повторить" – о бесстрашном конструкторе Ричарде, который хочет создать оружие из Far Cry 6 с помощью повседневных вещей.

Все виды оружия, показанные в роликах: турель "Барракуда", гвоздомёт "Эль сусурро", реактивный ранец "Фуриосо" и огнемёт "Тостадор" – будут доступны в игре.

Выпуск первый, создание турели

Выпуск второй, создание гвоздомёта

Выпуск третий, создание реактивного ранца

Выпуск четвёртый, создание огнемёта

Это далеко не все самодельные приблуды, что вы увидите в Far Cry 6 – например, присутствует ещё музыкальная пушка, стреляющая дисками с песней Macarena. Кроме того, хватает и обычных стволов – Ubisoft обещает самый обширный арсенал в серии.

Опробовать перечисленное можно будет с 7 октября, когда Far Cry 6 появится на PC, PlayStation, Xbox и Stadia. Обновление до версии для PS5 и Xbox Series будет бесплатным.

События Far Cry 6, напомним, происходят на одном из Карибских островов, а в центре сюжета – отношения диктатора (его "сыграет" популярный актер Джанкарло Эспозито) и его сына-тинейджера. В игре будет доступен оффлайновый сингл-режим, а также онлайн-мультиплеер на два игрока.