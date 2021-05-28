УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Презентация Far Cry 6 – геймплей, дата выхода и много подробностей

28 мая 2021, 21:01

Приготовьтесь разжечь пламя революции 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

Far Cry 6
Far Cry 6 выйдет 7 октября / Ubisoft

Как и было обещано в середине этой недели, сегодня Ubisoft полноценно представила шестую часть в серии шутеров Far Cry. Авторы подробно рассказали об игре, опубликовали два свежих трейлера и объявили дату выхода.

События Far Cry 6 происходят на одном из Карибских островов, а в центре сюжета – отношения диктатора (его "сыграет" популярный актер Джанкарло Эспозито) и его сына-тинейджера. В игре будет доступен оффлайновый сингл-режим, а также онлайн-мультиплеер на два игрока.

Другие детали, упомянутые в ходе демонстрации:

  • В честь того, что в шестой части протагонист теперь вновь личность, а не "болванчик", как в пятой части – часть катсцен теперь выполнена от третьего лица с кинематографической постановкой;
  • Главный герой может быть как девушкой, так и мужчиной;
  • Внешний вид главного героя настраиваемый, и элементы экипировки влияют на ваши характеристики;
  • Ещё одним важным элементом FR 6 станет местоположение – разработчики делают большую ставку на то, что они представили именно полноценную страну со своими особенностями, инфраструктурой и полноценным городом, а не небольшую локацию с парой домиков;

Свежий трейлер про главного героя

  • В игре будет множество видов транспорта, включая ретро-автомобили, машины с пулеметами на крыше, тракторы, лодки и самолеты. Всем дадут поуправлять;
  • Вернутся множество напарников, которые помогут игроку с прохождением. Особенно можно выделить собачку-инвалида, с колесами вместо задних лап, которая, тем не менее, будет полезна фанатам скрытного прохождения. Она может отвлекать врагов, а пока они умиляются и гладят ее, игрок может зарезать противника;
  • Вторым забавным напарником будет аллигатор по кличке Стрикт. Его назначение уже более прямолинейное – он может съедать противников. Двигается довольно резво, даже по суше. А еще у него стильная футболка;
  • Оружие тоже получилось разнообразным. Большая часть из него сделана из устаревших автоматов и пистолетов. Плюс, его производство занимается местное сопротивление в стране, так что сделано оно "по-домашнему" из того, что подвернулось под руку;

Ознакомительный геймплейный трейлер

  • Будут и интересные экспонаты. Например, оружие, которое выстреливает CD-дисками. При этом оно играет с них музыку, пока не стреляет;
  • Из интересного: появятся очень специфические гаджеты. Например, сменные рюкзаки – при их использовании вы можете выпустить огненную волну вокруг вас или запустить несколько боеголовок в сторону противника;
  • Второй особый гаджет – ракетница с несколькими стволами, которая крепится на спину и прямо оттуда и стреляет. Она способна уничтожить даже танк.

Far Cry 6 выходит 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Обновление до версии для PS5 и Xbox Series будет бесплатным.

Параллельно в недрах "Юбиков" ведется работа над двумя крупными проектами по известным кинофраншизам – "Аватару" и "Звёздным войнам". Непосредственно разработкой обеих занимается студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division.

Far Cry
Сейчас вы просматриваете новость «Презентация Far Cry 6 – геймплей, дата выхода и много подробностей». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делатьМагнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать Гороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммыГороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Симптомы рака: ощущение в туалете, которое может указывать на растущую опухольСимптомы рака: ощущение в туалете, которое может указывать на растущую опухоль Холостячка бесстыже показала грудь на обольстительном фотоХолостячка бесстыже показала грудь на обольстительном фото Жена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном нарядеЖена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном наряде

Последние новости

22:20
В МИД раскрыли главное требование Путина к Лукашенко по Украине
22:13
Организаторы Евровидения приняли скандальное решение в отношении Беларуси Видео
21:51
Гороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Видео
21:36
Лукашенко объявил об угрозе революции в Беларуси и пожаловался Путину на Евросоюз Видео
21:31
Одиозная Поклонская покинула партию Путина и "наденет китель"
Реклама
21:01
Презентация Far Cry 6 – геймплей, дата выхода и много подробностей Видео
20:59
В МИД сделали заявление о переговорах Зеленского и Байдена Видео
20:43
В Беларуси озвучили условия отмены "торговой войны" против Украины Видео
20:05
Эксперт признался, "светят" ли Украине досрочные выборы Видео
20:04
Украинские игры-легенды S.T.A.L.K.E.R. и Metro получили большие скидки в Steam
20:02
В МИД раскрыли детали подготовки санкций против режима Лукашенко Видео
19:54
У Зеленского оценили шансы на блокаду встречи с Путиным из-за дела Медведчука Видео
19:36
Сексуальный скандал с Меладзе и Лорак набирает обороты: звезды высказались о проблеме
19:30
Выяснилось, когда Зеленский объявит фамилию своего нового пресс-секретаря Видео
19:20
Зачем Порошенко с клубникой сбежал на Донбасс мнение
19:15
Свежее обновление Microsoft Edge сделало браузер ещё быстрее и навороченнее
19:10
В НАТО сделали заявление о поддержке Украины и оправдались из-за саммита Видео
18:55
"Людоедское государство": у Зеленского накинулись на Лукашенко с обвинениями Видео
18:29
Немецкое оружие для Украины: в Берлине назвали слабые места ВСУ Видео
18:18
В РФ оценили роль Москвы в ситуации с бортом Ryanair и разразились упреком в адрес Запада Видео
Реклама
18:09
Авторы Dying Light 2 объявили дату выхода игры и открыли предзаказы Видео
18:02
Скрипка попал в скандал: не считает русскоговорящих музыкантов украинцами
17:48
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Видео
17:34
Авторы хитового киберпанк-боевика Ghostrunner рассказали о грядущих обновлениях Фото
17:14
Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 Видео
17:05
Брошенная Холостяком Юля Зайка стала звездой сериала Крепостная
17:03
Погиб бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь – СМИ
16:53
Санкции против Беларуси: у Зеленского объяснили, к чему готовиться Видео
16:45
В Steam бесплатно раздают скандальную игру о Второй мировой войне Видео
16:10
Сексуальные домогательства и "спарринг": "шишка" из полиции угодил в скандал Видео
16:05
"Все включено" в Турции: названо изменение для туристов Видео
16:00
Уже слыхали про Poparazzi? Новая соцсеть, которая привлекла всеобщее внимание
15:59
Успех в любви и могущественный соперник: гороскоп для Рака на июнь 2021
15:58
Бензиновый удар Минска: в Киеве объяснили ограничение импорта белорусского топлива Видео
15:33
Александра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой Комаровым
15:24
Минные поля не помешали: из "ДНР" сбежала девочка-подросток
15:19
У лидера Maneskin девушка страдает от редкого заболевания половых органов
15:18
"Угон" самолета в Минске: в Ryanair выдвинули резкое обвинение Беларуси
15:17
Разбитые окна, дымовухи и газ: в Киеве сорвали показ ЛГБТ-фильма Видео
15:06
Украина и Лукашенко: чем Путин расплатится за благосклонность Байдена Видео
Реклама
15:00
Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021
14:46
Во Львове мужчина на переходе сбил детей и наотрез отказался от одной проверки Видео
14:37
Михаил Поплавский презентовал новый клип и сделал "Украинские вареники" мировым трендом актуально
14:30
Группа 1+1 media приняла участие в ежегодной конференции "Дни электронных коммуникаций" Фото
14:30
Дружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-Путина
14:20
Торговая война: Минск ограничивает импорт украинских товаров Видео
14:13
Эксперты объяснили, почему экспорт стал локомотивом экономики Украины
14:10
Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку
13:53
Шквальный огонь: в Украине испытывают мощную самоходку по стандартам НАТО Видео
13:49
"Нальет ого-го": вместе с ливнями в Украину идет сильное похолодание Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять