Презентация Far Cry 6 – геймплей, дата выхода и много подробностей

Far Cry 6 выйдет 7 октября / Ubisoft

Как и было обещано в середине этой недели, сегодня Ubisoft полноценно представила шестую часть в серии шутеров Far Cry. Авторы подробно рассказали об игре, опубликовали два свежих трейлера и объявили дату выхода.

События Far Cry 6 происходят на одном из Карибских островов, а в центре сюжета – отношения диктатора (его "сыграет" популярный актер Джанкарло Эспозито) и его сына-тинейджера. В игре будет доступен оффлайновый сингл-режим, а также онлайн-мультиплеер на два игрока.

Другие детали, упомянутые в ходе демонстрации:

В честь того, что в шестой части протагонист теперь вновь личность, а не "болванчик", как в пятой части – часть катсцен теперь выполнена от третьего лица с кинематографической постановкой;

Главный герой может быть как девушкой, так и мужчиной;

Внешний вид главного героя настраиваемый, и элементы экипировки влияют на ваши характеристики;

Ещё одним важным элементом FR 6 станет местоположение – разработчики делают большую ставку на то, что они представили именно полноценную страну со своими особенностями, инфраструктурой и полноценным городом, а не небольшую локацию с парой домиков;

Свежий трейлер про главного героя

В игре будет множество видов транспорта, включая ретро-автомобили, машины с пулеметами на крыше, тракторы, лодки и самолеты. Всем дадут поуправлять;

Вернутся множество напарников, которые помогут игроку с прохождением. Особенно можно выделить собачку-инвалида, с колесами вместо задних лап, которая, тем не менее, будет полезна фанатам скрытного прохождения. Она может отвлекать врагов, а пока они умиляются и гладят ее, игрок может зарезать противника;

Вторым забавным напарником будет аллигатор по кличке Стрикт. Его назначение уже более прямолинейное – он может съедать противников. Двигается довольно резво, даже по суше. А еще у него стильная футболка;

Оружие тоже получилось разнообразным. Большая часть из него сделана из устаревших автоматов и пистолетов. Плюс, его производство занимается местное сопротивление в стране, так что сделано оно "по-домашнему" из того, что подвернулось под руку;

Ознакомительный геймплейный трейлер

Будут и интересные экспонаты. Например, оружие, которое выстреливает CD-дисками. При этом оно играет с них музыку, пока не стреляет;

Из интересного: появятся очень специфические гаджеты. Например, сменные рюкзаки – при их использовании вы можете выпустить огненную волну вокруг вас или запустить несколько боеголовок в сторону противника;

Второй особый гаджет – ракетница с несколькими стволами, которая крепится на спину и прямо оттуда и стреляет. Она способна уничтожить даже танк.

Far Cry 6 выходит 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Обновление до версии для PS5 и Xbox Series будет бесплатным.

Параллельно в недрах "Юбиков" ведется работа над двумя крупными проектами по известным кинофраншизам – "Аватару" и "Звёздным войнам". Непосредственно разработкой обеих занимается студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division.