Ubisoft представила список игр, которые выйдут на рынок в 2021-2022 годах

Главное из отчета Ubisoft / Far Cry 6

Компания-издатель Ubisoft поделилась финансовым отчётом за 2020 финансовый год. Французам удалось достигнуть рекордных результатов, а почти все ключевые показатели продемонстрировали большой рост.

К примеру, ежегодная выручка от Assassin's Creed выросла на 50% и поставила абсолютный рекорд для серии. Значительный рост также показали Watch Dogs, For Honor, Just Dance, The Crew, Brawlhalla и другие франшизы. А вот количество игроков на ПК и консолях выросло на 20%, составив 141 млн уникальных пользователей.

Также компания объявила список игр, которые будут выпущены до 31 марта следующего года. Релизы текущего финансового года станут "самыми разнообразными в истории компании". Дополнительно заявляется, что анонсированный в 2017 году пиратский экшен Skull and Bones выйдет между апрелем 2022-го и мартом 2023 года.

Игры от Ubisoft, которые выйдут в 2021-2022 годах

Far Cry 6

Rainbow Six Quarantine

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

The Division Heartland

Riders Republic

Roller Champions

и ещё несколько неанонсированных проектов небольшого масштаба.

Над Beyond Good & Evil 2 также всё ещё работают – горячо ожидаемый сиквел был анонсирован еще на E3 2017, но с тех пор мы так и не видели целостного игрового процесса, хотя разработчики и показывали отдельные особенности. В прошлому году стало известно, что главный руководитель серий Beyond Good & Evil и Rayman, Мишель Ансель, покинул Ubisoft. Причем ветеран индустрии закончил не только с Ubisoft, но и с игровой индустрией в целом.

Параллельно в недрах "Юбиков" ведется работа над двумя крупными проектами по известным кинофраншизам – "Аватару" и "Звёздным войнам". Непосредственно разработкой обеих занимается студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division.

Напомним, в начале мая Ubisoft объявила, что работает над дополнительным контентом для The Division 2, фильмом по событиям первой части The Division, а также книгой, события которой развернутся после сиквела.

Также были анонсированы две игры по The Division: мобильный тайтл и условно-бесплатный Heartland – его планируют выпустить до конца 2022 года на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S и облачных платформах.