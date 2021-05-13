УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Ubisoft представила список игр, которые выйдут на рынок в 2021-2022 годах

13 мая 2021, 12:17

По словам издателя, релизы текущего финансового года станут "самыми разнообразными в истории компании".

Far Cry 6
Главное из отчета Ubisoft / Far Cry 6

Компания-издатель Ubisoft поделилась финансовым отчётом за 2020 финансовый год. Французам удалось достигнуть рекордных результатов, а почти все ключевые показатели продемонстрировали большой рост.

К примеру, ежегодная выручка от Assassin's Creed выросла на 50% и поставила абсолютный рекорд для серии. Значительный рост также показали Watch Dogs, For Honor, Just Dance, The Crew, Brawlhalla и другие франшизы. А вот количество игроков на ПК и консолях выросло на 20%, составив 141 млн уникальных пользователей.

Также компания объявила список игр, которые будут выпущены до 31 марта следующего года. Релизы текущего финансового года станут "самыми разнообразными в истории компании". Дополнительно заявляется, что анонсированный в 2017 году пиратский экшен Skull and Bones выйдет между апрелем 2022-го и мартом 2023 года.

Игры от Ubisoft, которые выйдут в 2021-2022 годах

  • Far Cry 6
  • Rainbow Six Quarantine
  • Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
  • The Division Heartland
  • Riders Republic
  • Roller Champions
  • и ещё несколько неанонсированных проектов небольшого масштаба.

Над Beyond Good & Evil 2 также всё ещё работают – горячо ожидаемый сиквел был анонсирован еще на E3 2017, но с тех пор мы так и не видели целостного игрового процесса, хотя разработчики и показывали отдельные особенности. В прошлому году стало известно, что главный руководитель серий Beyond Good & Evil и Rayman, Мишель Ансель, покинул Ubisoft. Причем ветеран индустрии закончил не только с Ubisoft, но и с игровой индустрией в целом.

Параллельно в недрах "Юбиков" ведется работа над двумя крупными проектами по известным кинофраншизам – "Аватару" и "Звёздным войнам". Непосредственно разработкой обеих занимается студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division.

Напомним, в начале мая Ubisoft объявила, что работает над дополнительным контентом для The Division 2, фильмом по событиям первой части The Division, а также книгой, события которой развернутся после сиквела.

Также были анонсированы две игры по The Division: мобильный тайтл и условно-бесплатный Heartland – его планируют выпустить до конца 2022 года на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S и облачных платформах.

Ubisoft Tom Clancy's The Division 2 Assassin’s Creed Far Cry
Сейчас вы просматриваете новость «Ubisoft представила список игр, которые выйдут на рынок в 2021-2022 годах». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как уберечь мозг от активного старения клеток - ученые назвали способыКак уберечь мозг от активного старения клеток - ученые назвали способы Зеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещенЗеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещен Эксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на УкраинуЭксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на Украину Путин получил золотую акциюПутин получил золотую акцию Названы шесть диких, но выполнимых позы для секса, о которых вы раньше не слышалиНазваны шесть диких, но выполнимых позы для секса, о которых вы раньше не слышали

Последние новости

12:23
Суд над Медведчуком: когда начнется, и что грозит куму Путина
12:21
Кофе против похмелья: правда о том, помогает ли он Видео
12:17
Ubisoft представила список игр, которые выйдут на рынок в 2021-2022 годах Видео
12:14
Зеленский поставил точку в вопросе запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси Видео
11:45
Врачи рассказали, когда вино становится опасным Видео
Реклама
11:30
Вся Украина оказалась в одной зоне карантина: главные ограничения Фото Видео
11:29
Руки дядюшки Сэма: чего ждать дальше от перепалки Израиля и Палестины мнение
11:26
Украину зальет дождями и прогреет до +28 Видео
11:07
Yuna 2021 - список всех победителей музыкальной премии Видео
10:58
В метро Киева попросили поднять тарифы на проезд до 21 грн Видео
10:39
Из-за неконтролируемого ввоза вагонов из РФ в Украине остановились 15 заводов - эксперт
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
10:33
Арестович посоветовал, как раз и навсегда решить языковой вопрос в Украине Видео
10:16
Когда принимать душ здоровее всего: врач поделился важными советами Видео
10:02
Дом конституционного судьи Тупицкого обыскивают – СМИ Видео
10:01
Почему Украина осталась без вакцины на самом деле мнение
09:55
Когда в Украине начнется четвертая волна COVID-19: врачи озвучили сроки Видео
09:50
Эксперты назвали наименьшее количество тренировок, которое все же дает результат Видео
09:48
Украина оказалась в топ-10 европейских стран по смертности от COVID-19 Видео
09:16
"Казанский стрелок" рассказал, как выжил родных из квартиры Видео
Реклама
09:02
Встреча Зеленского и Путина: на Банковой раскрыли главные задачи саммита Видео
09:00
Много сахара: пять сигналов организма о том, что пора прекращать Видео
08:48
Что ждет Беларусь в случае убийства Лукашенко мнение
08:17
Гордон потроллил Порошенко из-за "путинского" иска Видео
08:15
Коронавирус в Украине снова набирает обороты: сколько больных выявили за сутки Видео
07:48
Погода на сегодня: какие регионы Украины зальет дождями Видео
07:43
Ученые придумали еще один способ лечить ожирение Видео
07:08
Ракета ХАМАС пробила Железный купол, разбомблен жилой дом Видео
07:08
Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции Видео
06:55
В Украину идет индийский штамм. Так ли страшен черт, как его малюют? мнение
06:42
Обострение в секторе Газа: Израиль заявил о ликвидации командира боевиков ХАМАСа Видео
06:34
История Лиззи - вышел трейлер новой экранизации Стивена Кинга Видео
06:01
Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео
05:31
Тейлор Свифт обольстительно засветила аппетитную грудь в ярком наряде
05:03
Что ждет Россию после краха Путина: политолог предрек мрачное будущее
04:23
Как удалить аккаунт в Telegram навсегда – подробная инструкция
03:53
На Днепропетровщине "полковник ФСБ" угрожал подорвать дом: названо имя "минера"
03:02
Названо самое опасное печенье на полках магазинов Видео
02:12
Какой симптом повышает риск смерти от COVID-19 - ответ ученых Видео
00:55
Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео
Реклама
00:19
Голая жена Панина публично устроила мокрый разврат
12 мая, среда
23:55
В Киеве милая уточка с утятами перекрыла движение транспорта
23:35
Эксперт назвал причины кровавого конфликта Израиля и Палестины Видео
23:10
Мужчин предупредили о новой коварной опасности коронавируса Видео
22:31
Норвегия отказалась от вакцины, которую используют в Украине Видео
22:31
Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным Видео
22:21
Alyona Alyona стала певицей года по мнению экспертов Yuna 2021 Видео
22:04
В Киеве хозяин собаки без намордника матерился и поронул ножем прохожих
21:26
Путину придется проглотнуть оскорбление от Украины мнение
21:22
В Офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд арестовать Медведчука Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять